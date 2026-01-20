【大雪警戒】22日夕方から23日夕方まで最大平地で70センチ、山沿い130センチ降雪予想 25日頃まで大雪が続き積雪増えるおそれ 交通障害に注意《新潟》
県内は２５日頃にかけて、山沿いだけではなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。中越では、２１日夜のはじめ頃から大雪による交通障害に警戒が必要です。
２０日午後４時３１分、新潟地方気象台は「大雪に関する新潟県気象情報」を発表しました。
発表によりますと２０日は冬型の気圧配置がしだいに強まり、２１日から２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。
北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、県内は山沿いだけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。
■雪の予想
・２１日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 １５センチ
下越 山沿い ４０センチ
中越 平地 ４０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ３０センチ
上越 山沿い ５０センチ
佐渡 １５センチ
・２１日午後６時から２２日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ３０センチ
下越 山沿い ７０センチ
中越 平地 ５０センチ
中越 山沿い １００センチ
上越 平地 ５０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ３０センチ
・２２日午後６時から２３日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ３０センチ
下越 山沿い ５０センチ
中越 平地 ７０センチ
中越 山沿い １３０センチ
上越 平地 ５０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ２０センチ
２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪がさらに増える見込みです。
新潟県では、２１日夜のはじめ頃から２５日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。