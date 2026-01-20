県内は２５日頃にかけて、山沿いだけではなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。中越では、２１日夜のはじめ頃から大雪による交通障害に警戒が必要です。



２０日午後４時３１分、新潟地方気象台は「大雪に関する新潟県気象情報」を発表しました。



発表によりますと２０日は冬型の気圧配置がしだいに強まり、２１日から２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。



北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、県内は山沿いだけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。





予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。■雪の予想・２１日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 １５センチ下越 山沿い ４０センチ中越 平地 ４０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ３０センチ上越 山沿い ５０センチ佐渡 １５センチ・２１日午後６時から２２日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ７０センチ中越 平地 ５０センチ中越 山沿い １００センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ３０センチ・２２日午後６時から２３日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ７０センチ中越 山沿い １３０センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ２０センチ２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪がさらに増える見込みです。新潟県では、２１日夜のはじめ頃から２５日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。