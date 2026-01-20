きのう（19日）、太陽で太陽フレアと呼ばれる大きな爆発現象が発生しました。中でもXクラスと呼ばれる、最も規模の大きいフレアが観測されるなど、太陽は非常に活発な状態にあります。

天文に詳しい山陽学園大学地域マネジメント学部講師の米田瑞生さんは「日本で見えるかはわからないものの、オーロラの報告が増えるのでは」と話しています。

2025年11月には北海道などで「低緯度オーロラ」

昨年11月、太陽フレアが発生した際には、北海道でもオーロラが観測されました。





昨年11月12日午後6時45分ごろ、北海道・安平町で撮影したオーロラです。安平町は、北緯42.47度。ふだんはオーロラは見えません。「低緯度オーロラ」特有の赤や紫、ピンクが混ざり合ったような、美しい色あいです。

こちらは、日本時間の昨年11月12日12時半ごろ、コロラド州ボールダーで撮影されたオーロラ。



ボールダーは北緯40度で、日本では青森とほぼ同じ緯度。やはり、普段オーロラは見られない地域です。



このときは、さらに緯度が低いフロリダでもオーロラが観測されました。

なぜ「低緯度オーロラ」が？

低緯度オーロラを出現させているのは、太陽フレアという現象です。

天文学に詳しい山陽学園大学地域マネジメント学部講師の米田瑞生さんに聞きました。



──太陽フレアとはどのような現象なのでしょうか。



山陽学園大学 米田瑞生さん

「黒点周辺にエネルギーが蓄えられて、それが宇宙空間に放出される時、X線でその活動領域が明るく輝くのです。この現象を太陽フレアといいます。



このフレアを起こした活動領域は、現在も地球の正面側を向いています。そのため、今後も再び太陽フレアが発生し、大規模なオーロラが見られるなど、地球に影響を及ぼす可能性があります」

宇宙天気予報「今後1日間 太陽活動は活発な状態が予想される」

宇宙天気予報によりますと、太陽活動は活発でした。引き続き今後1日間、太陽活動は活発な状態が予想されます。



地磁気活動は猛烈に活発でした。引き続き今後1日間、地磁気活動は猛烈に活発な状態が予想されます。



電離圏は乱れた状態でした。今後1日間、電離圏は非常に乱れると予想されます。



1月19日に急始型地磁気嵐が発生し、現在も継続中です。1月18日に発生したプロトン現象は、現在も継続中だということです。

──今回の太陽フレアの特徴は？



（山陽学園大学 米田瑞生さん）

「通常、太陽フレアが発生して、太陽風が地球で激しく観測され始めるまで、2－3日かかりますが、今回は翌日に到達しています。



X線の強さで判定される太陽フレアのクラスとしては、Xクラスで、去年北海道や北米でオーロラを発生させたものと同規模ですが、高速の太陽風が今回の特徴ではないでしょうか。



人類にとっては、準備期間が短いということになります。ただ、地球の磁気データを見ていると、まだ断定できませんが、あっという間に通過してしまって、地球磁気圏に大きな影響を受ける前に、終わってしまうような様子も見えています。



とはいえ、磁気嵐自体はしっかり発生していますから、北極南極では、明るいオーロラが発生しているはずです」

なぜ低緯度でもオーロラが見える？

──大規模な太陽フレアが発生すると低緯度オーロラが見えるのはなぜ？



米田瑞生さん

「普段から、地球は太陽からのプラズマを浴びて、それが北極・南極上空に集まり、オーロラが発生していますが、太陽フレアに伴う大量・高エネルギーのプラズマが、地球に到達すると、非常に明るいオーロラが発生することがあります。



これを、オーロラブレークアップと言います。明るいオーロラが発生するだけでなく、普段はオーロラが見えないような、北極・南極から離れた、比較的低緯度の場所でも、オーロラがうっすら見えるようになります。



低緯度では、赤くぼんやり見えることがあります」

太陽フレアの影響で「大規模な通信障害」が起こることも

──通信障害の心配もあるのでしょうか？



米田瑞生さん

「太陽フレアが起こると、地球を取り巻く高層大気の一部である電離層が乱れます。この影響で、短波放送や航空・船舶で使われる電波通信が不安定になったり、GPSなどの位置情報サービスで誤差が大きくなったりすることがあります。



日常生活に直ちに大きな支障が出るケースは多くありませんが、宇宙からの影響が私たちの身近な通信や測位システムに関係していることを知る、よい機会かもしれません。今後もしばらくは、太陽の活動に注意が必要です」

