¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬£²£°Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿Å¾¡È¸ý¡ÉÀª¤Ë½Ð¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡££±¡¢£²·³¤Î´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòµ¨¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Å¨¾¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¡ÖÂÇÅÝ¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª¡×¤È¸Ä¿ÍÌ¾¤ÇÀëÀïÉÛ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡Ë¡ØÌ¾»Ø¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤é¤·¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¼«¿È¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Î£²Ç¯¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢ºÇÂ¿¾¡¤âÏ¢Â³¤ÇÆÀ¤¿Í¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£°ËÆ£¡¢ËÌ»³¤é¤¬¤½¤í¤¦¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¨¾¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Í¾¤Ã¤È¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¥Á¥¯¥ê¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£