ノンスタ井上裕介、年下妻との2ショット公開 誕生日を祝福「12時になった瞬間に…」
【モデルプレス＝2026/01/20】お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が20日までに、オフィシャルブログを更新。ひと回り以上年下の妻との夫婦ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】45歳吉本芸人、ひと回り以上年下妻との2ショット
17日、井上は「今日は奥さんの誕生日」と題してブログを更新。「1月17日は奥さんの誕生日 ハッピーバースデー！！！」と喜びいっぱいにつづりつつ、前日までタイでロケを行っていたため、「日付が変わる前に間に合わない可能性があった」と、誕生日当日を一緒に迎えられないかもしれない不安があったことを告白した。
実際、羽田空港に到着したのは夜11時。「そこからダッシュで帰って、なんとかギリギリ日付が変わる前に家に帰れた」と振り返り、「12時になった瞬間に、直接『おめでとう』って言えて本当に良かった」と、安堵と喜びを率直につづった。
「歳を重ねて来ると、誕生日の大切さが下がって来てしまう」としながらも、「自分の誕生日はどうでもいいけど、奥さんの誕生日は自分よりも大切ですからね」と語り、「今年も一緒に誕生日を迎えれて、本当に良かった」と、妻への深い思いをにじませた。
翌18日には「みんなで、お祝い」と題したブログを更新。夜から妻と改めて誕生日祝いをしたことを報告し、「少し奮発して、普段行かない御飯屋さんに行って来ました」と、笑顔で寄り添いながらケーキを囲む2ショットとともに落ち着いた雰囲気の店でお祝いしたことを明かした。
さらに食事の後には、「ご近所仲間でお祝い」と、友人たちも合流。遅い時間にも関わらず多くの仲間が集まり、テーブルを囲んで和やかな空気の中、誕生日を祝ったという。「奥さんの人望と仲間の優しさに、ただただ感謝」とつづり、「みんなでワイワイ奥さんの誕生日を祝えて良かった！！」と満足そうに振り返った。
最後は「こんな平和で幸せな日々が続くように、もっともっと日常を頑張ります」と決意を新たにし、ブログを締めくくっている。
これらの投稿にファンから「大急ぎで帰り、日付が変わると同時におめでとうと言う井上さんは素敵な旦那様」「嫁ちゃまお誕生日おめでとうございます」「かわいいケーキ！」「素敵なお店でお祝い、いいですね」「ご近所さんもいい方ばかりで素敵な関係」などの声が寄せられている。
井上は2022年に一般女性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
