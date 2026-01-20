ギャップが反則級…NCT・ユウタ、視線ひとつで沼らせる私服ショットにファン悶絶「ズルいよ」「イケメン」

NCTのユウタがファンを魅了した。

ユウタは最近、自身のインスタグラムを更新し、「最近のお気に入りファッション」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】「どえらい男前」ユウタの“艶っぽオーラ”

公開された写真には、黒のニット帽にレザージャケット、デニムを合わせたカジュアルコーデを着こなすユウタの姿が収められている。クールなスタイリングが目を引く一方で、カメラを見つめるキュートな表情のギャップが、見る者の心をつかんだ。

この投稿を見たファンからは、「かっ可愛すぎる」「ズルいよ」「素敵すぎる」「今日もイケメン」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）

なおユウタは1月21日、東京・日本武道館で2度目のソロツアー「YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-」の最終公演を開催する予定だ。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。