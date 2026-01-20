“ヒョプ様”こと俳優チェ・ジョンヒョプ、光の下で温かい微笑み…新ドラマポスターに視線集中

互いに異なる季節にいる女優イ・ソンギョンと俳優チェ・ジョンヒョプが、7年ぶりに再び対面する。

来る2月20日、韓国で初放送されるMBCの新金土ドラマ『きらびやかな君の季節に』（原題）は、毎日を楽しい夏休みのように生きる男、“チャン”と自分を冬に閉じ込めた女、“ラン”が運命のように出会い、凍っていた時間を溶かす予測不可能なロマンスを描いた作品だ。

【写真】チェ・ジョンヒョプの“不意打ちSHOT”

公開された最初のポスターには、潜水（チャムス）橋を背景に向かい合うソン・ハラン（演者イ・ソンギョン）とソン・ウチャン（演者チェ・ジョンヒョプ）の姿が盛り込まれた。同じ場所に立っているが、2人はまったく違う雰囲気を纏っており、注目を集めている。

雪が降る冬のなかに立っているハランは、冷たい表情でチャンと視線を合わせない一方で、日差しの下に立ったチャンは、ハランを見つめながら温かい笑みを浮かべている。同じ場所だが、互いに異なる感情と時間の上に立つ2人が鮮明に対比されている。

（写真＝MBC）左からイ・ソンギョン、チェ・

特に、ポスターの上段に加えられた「7年前、春風のようだった彼女が再び、私の前に現れた」というキャッチコピーは、2人の間に流れる時間の隔たりを象徴的に示している。

すでにハランに気づいたチャンとは異なり、何も知らないかのようなハランの目つきは、2人の感情の温度差を鮮明に見せ、7年前に彼らが経験したことと再び続く縁に対する好奇心を刺激している。

なお、『きらびやかな君の季節に』は2月20日21時50分に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。

◇イ・ソンギョン プロフィール

1990年8月10日生まれ。韓国・京畿道出身。2008年、「第17回スーパーモデル選抜大会」を通じてモデルデビュー。ソウルコレクションなどのファッションショーや『ELLEgirl』『VOGUE GIRL』『Cosmopolitan』など様々な雑誌で2014年までモデルとして活動。ドラマ『大丈夫、愛だ』で女優デビューを果たし、ドラマ『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』（2016年）、映画『ガール・コップス』（2019年作）、ドラマ『浪漫ドクター キム・サブ2』（2020年）など数々の話題作に出演している。2024年9月から「TSUBAKI」のCMにも出演。