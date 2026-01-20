アニメ放送50周年！「週刊 勇者ライディーンをつくる」2月18日創刊全高65cmのフルメタルボディでよみがえる
アシェット・コレクションズ・ジャパンは、「週刊 勇者ライディーンをつくる」を2月18日に創刊する。価格は創刊号が特別価格490円、第2号以降の通常価格は2,199円。全110号を予定している。
本商品は、毎号付属のパーツを組み立てることで全長65cm・フルメタルボディの「勇者ライディーン」が完成するシリーズ。ボディや武装類も金属パーツで構成された高精度設計となっている。また、発光やセリフ、BGM、可動など、多彩なギミックが楽しめる。
週刊 勇者ライディーンをつくる
2月18日 創刊予定
刊行形態：毎週水曜日発売
価格： 490円（創刊号特別価格）
2,199円（第2号以降通常価格）
※第30、60、100号は特別価格3,990円で左脚パーツ、右脚パーツ、コントローラーと基板パーツを提供
自在にポージング！ 繊細な動きが表現できる精密設計
指関節が可動し、武装を構えたポーズも表情豊かに演出する。また、ゴッド・バードの爪も動くので、ものを掴ませることができる。古代神話を想起させる引き締まった顔立ちにも魅力が詰まっている。
決め技のポーズも自由自在！【ゴッド・ゴーガン】
大弓を構えて矢を放つライディーンの必殺技。矢をつがえる指も再現できる【ゴッド・ブロック】
腕の盾を増強したゴッド・ブロックのポーズ。妖魔帝国との戦いでもっとも登場する武装だ【ゴッド・ブーメラン】
腕にブーメランの刃を装着。ボディが重厚なので、脚を開いても安定したポージングができる【ゴッド・ブレイカー】
敵を一刀両断する剣、ゴッド・ブレイカーをかざす。肩、腕、股関節の動きもなめらか
神なる鳥に変身！ ゴッド・バードへの変形機構を実装
変形も簡単＆スムーズ
光と音のギミックが楽しめる！
本商品は、光と音のギミック操作ができるコープランダー1号「ブルーガー」型コントローラーが付属する。音声は、「フェードイン！」や「ラーイ！」、「ゴッド・バード・チェーンジ！」など、作中のセリフやサウンドエフェクトが収録されているほか、アニメシリーズのオープニングで流れるライディーンのテーマソングも再生できる。
さらに光のギミックで、噴射時の発光や眼光も再現できる。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
金属製の専用スタンドでライディーン＆ゴッド・バードの安定したディスプレイが楽しめる！
【完成時寸法】
ライディーン：65×28.5×16.5cm（高さ×幅×奥行）
ゴッド・バード変形時：62×59cm（長さ×翼幅）
金属製ディスプレイスタンド：40.5×40.5×5cm（幅×奥行×台座高さ））
素材：マルチマテリアル（ダイキャスト、ABS樹脂、電子部品）
「勇者ライディーン」を創ったレジェンドたち
マガジンでは今回、当時制作に携わった関係者にインタビューを決行。当時の苦労や笑い話、今だからこそ言える裏話まで、本誌監修者のふたりを聞き手に、それぞれ複数回にわたるインタビューやコラムが掲載される予定となっている。
「勇者ライディーン」の作品世界を探訪するマガジンコンテンツ
【ライディーン・ザ・ギャラリー】
希少な制作時のスケッチや設定資料をもとに、ビジュアル中心の構成でライディーンのメカや戦闘能力を探求。
【「勇者ライディーン」完全エピソードガイド】
全50話のあらすじと見どころを徹底解説。謎めく世界の物語とともにライディーンの戦いが甦る。
【組み立てガイド】
毎号付属するパーツの組み立て手順を3D図と写真で解説する。
【その他、様々な企画が満載】
・フェードイン「ライディーン」世界の深淵へ
・キャラクターファイル
・メカ＆妖魔獣
・そのほかにもファンなら見逃せない深堀りコンテンツが満載
定期購読特典
「特製パーツ収納ボックス」&「勇者ライディーン メタルポスター」
製作中の大型パーツを収納しておける折り畳み式コンテナと、アニメのオープニング映像を金属板にプリントした「メタルポスター」
【「特製パーツ収納ボックス」概要】
組立時サイズ：44×30×20cm（幅×奥行×高さ）
【「メタルポスター」概要】
サイズ：A4変型 28×21cm
「アクリルスタンド2種」&「神面岩スマホスタンド」
本誌オリジナル、ひびき洸&シャーキンのアクリルスタンドと左右に割れる神面岩を再現したスマホスタンド
【「アクリルスタンド2種」概要】
サイズ：ひびき洸 4.3×14.6cm（幅×高さ）
シャーキン 6.2×17.6cm（幅×高さ）
※アクリル板の厚み 3mm
※各5cm×8cmのサポート板付き
【「神面岩スマホスタンド」概要】
サイズ：10×16cm（幅×高さ）
※幅10cm×高さ7.6cmのサポート板付き
※2個をセットで提供。
本誌だけの希少なアイテムをプレミアム定期購読で手に入れよう
第4号以降に毎号500円を追加すると「1/12 スパーカーとひびき洸フィギュア」と「ディスプレイボード＆ケース」、「神面岩背景ポスター」が最終号と同時期に入手できる。
刊行号数：全110号（予定）
販売場所：全国の書店・商品ウェブサイトで発売
刊行頻度：週刊
1975（昭和50）年4月から放送された「勇者ライディーン」は、それまでのロボットアニメの概念を打ち破る独創性で視聴者に強烈なインパクトを与えた。特に斬新だったのは、古代ムー帝国の遺産である「ライディーン」が神話的存在の「ゴッド・バード」へと姿を変えるという設定だった。
これによって、ロボット同士のバトルアニメに留まることなく、宿命を背負う主人公・ひびき洸が傷つきながら勇者として成長する壮大な物語が誕生した。
初期に作品監督を務めた富野喜幸（現：由悠季）氏は、単なるロボットではなく意思をもつ存在としてライディーンを描いた。これが後代のロボットアニメに多大な影響を与えることとなった。
(C)東北新社