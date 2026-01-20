Dior新作バッグ♡クチュール発想の「ディオールシガール」が登場

2026年春夏コレクションで初披露された「ディオールシガール」バッグは、ディオールのヘリテージを現代的に昇華させた注目の新作です。クチュールから着想を得た立体的なフォルムと、洗練されたカラーパレットが織りなす存在感は、装いに静かな強さと女性らしさを添えてくれます。日常に寄り添いながらも、持つだけで特別な気分へ導くその魅力を、じっくりと紐解きます。

クチュールドレスから生まれた造形美

© PEGAH FARAHMAND

「ディオールシガール」バッグは、1952年秋冬オートクチュールコレクションで発表されたアイコニックなドレス「ラシガール」*にインスパイアされたデザイン。

彫刻的なシルエットや、構造と動きの緊張感を感じさせるラインが特徴です。

© PEGAH FARAHMAND

メタリックな仕上げでアクセントを添えたボウモチーフは、1950年代のドレスの精神を反映し、自然と建築、感情と厳格性の間にある繊細な対話を表現しています。

洗練を極めた素材とカラー展開

素材には、しなやかで光沢のあるカーフスキンを使用。サイズはミディアムとスモールの2種類で展開されます。

カラーはローズスピール、アイシーブルー、トレンチベージュ、モアレグレーと、メゾンを象徴する繊細なシェードをラインナップ。

「ディオールシガール」バッグミディアムは820,000円、サイズはミディアム。

「ディオールシガール」バッグスモールは720,000円、サイズはスモール。

※展開カラーは共通です。

日常に寄り添うエレガントな機能性

© PEGAH FARAHMAND

シングルハンドル仕様のバッグは、手持ち、肩掛け、クロスボディと持ち方のアレンジが可能。軽やかさと実用性を兼ね備え、毎日のパートナーとして活躍します。

ハンドルのチェーンアイレットに結びつく“Dior”ロゴが、ディテールへのこだわりとメゾンの美学をさりげなく物語ります。

未来へ受け継がれるDiorバッグ

エレガンスとモダニティを融合した「ディオールシガール」バッグは、クチュールの精神を現代に伝える特別な存在です。

タイムレスでありながら新鮮な佇まいは、持つ人の感性を静かに引き立ててくれます♡

2026年2月より全国のディオールブティックおよび公式オンラインブティックにて展開予定。この春夏、自分らしいスタイルに寄り添う新たな名品として迎え入れてみてはいかがでしょうか。