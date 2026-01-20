GACKT、新年会に竹内涼真ら仲間たちが大集結「今年も70人を超える芸能系の仲間が集まった」 記念ショットに反響「すごい！」「GACKTさんの人徳ですよね」
アーティストのGACKTが20日、自身のXを更新。「昨日、YFCzのLIVEが終わって、タイミングが合った仲間たちと新年会を開いた」と書き出し、俳優の川崎麻世（※崎＝たつさき）や竹内涼真ら、70人以上の仲間たちが集まったにぎやかな新年会の様子を写真と動画でシェアした。
【写真・動画】「すごい！」「GACKTさんの人徳ですよね」竹内涼真ら70人以上の仲間たちが集まった新年会の様子
GACKTが主宰する新年会や忘年会では“とことん飲む”スタイルがお馴染みとなっているが、この日もいつものような盛り上がりをみせたよう。
投稿では「オトコだらけの新年会は毎年容赦ない。今年も70人を超える芸能系の仲間が集まったが、最後まで生き残ったのは40人ほど」「それでも、こんなバカ騒ぎに集まってくれる仲間がいることが、ただただ嬉しい。一年に一度しか会わない人もいる。それでも、こうして定期的に顔を合わせられる関係が続いている。人との繋がりが薄れていく時代に、未だに本気でバカになれて、笑い合える仲間がこれだけいること。本当にありがたい話だ」とつづり、周囲の仲間たちへの感謝をにじませた。
GACKTは現在、参加するバンド・YELLOW FRIED CHICKENz（略称：YFCz）の15年ぶりとなるワールドツアーを開催中で、文末では「さて、いよいよ南アメリカだ。気合い入れていくか。2026年、いいスタートだ」と意気込みをつづっていた。
コメント欄には「70人超えの集まりすごい！人との繋がりが薄れる時代にこんな関係続いてるの素晴らしいね」「みなさん楽しそうですね！」「なんか、憧れるなぁ」「GACKTさんの人徳ですよね。たくさんの仲間がついてきてくれるって人として幸せなことだと思います」「素敵な仲間に囲まれるGACKTさんが素敵です」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真・動画】「すごい！」「GACKTさんの人徳ですよね」竹内涼真ら70人以上の仲間たちが集まった新年会の様子
GACKTが主宰する新年会や忘年会では“とことん飲む”スタイルがお馴染みとなっているが、この日もいつものような盛り上がりをみせたよう。
GACKTは現在、参加するバンド・YELLOW FRIED CHICKENz（略称：YFCz）の15年ぶりとなるワールドツアーを開催中で、文末では「さて、いよいよ南アメリカだ。気合い入れていくか。2026年、いいスタートだ」と意気込みをつづっていた。
コメント欄には「70人超えの集まりすごい！人との繋がりが薄れる時代にこんな関係続いてるの素晴らしいね」「みなさん楽しそうですね！」「なんか、憧れるなぁ」「GACKTさんの人徳ですよね。たくさんの仲間がついてきてくれるって人として幸せなことだと思います」「素敵な仲間に囲まれるGACKTさんが素敵です」などと、さまざまな声が寄せられている。