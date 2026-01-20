秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時23分に発表しました。



県内では強い冬型の気圧配置の影響により、大雪となる所がある見込みです。



21日未明から25日ごろにかけて、大雪に注意・警戒してください。



＜概況＞

日本付近は25日ごろにかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。



特に、21日夜から22日にかけて、東北地方の上空約5,000メートルには氷点下42度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。





このため、県内では、大雪となる所がある見込みです。予想よりも上空の寒気が強まった場合や、発達した雪雲が同じ場所にかかり続ける場合には、警報級の大雪となる可能性があります。＜雪の予想＞20日午後6時から21日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで50センチ、平野部で40センチです。21日午後6時から22日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで70センチ、平野部で50センチです。22日午後6時から23日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、 山沿いで50センチ、平野部で40センチです。その後も降雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。＜防災事項＞県内では21日未明から25日ごろにかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。