生分解性プラスチック製レジ袋の新国家基準、来年1月1日から実施―中国

中国で「生分解性プラスチック製レジ袋」の新国家基準がこのほど発表されました。2027年1月1日から正式に実施されます。

新基準のレジ袋は、生分解性樹脂を主原料として製造され、人々の日常生活に便利な環境保護代替製品です。生分解性プラスチック製レジ袋の現行国家基準は2019年に発表されましたが、製品生産技術の向上や検査、市場監督管理のニーズの変化に伴い、この基準もそれに応じて改訂、整備されました。

新基準は生分解性プラスチック製レジ袋の製品標識を改善し、消費者の識別と製品の監督管理を容易にするため、生分解性表示の図案と文字内容を明確にしました。また、新基準は品質管理の要求を強化し、生分解性能などへの要求を修正しました。簡潔に言えば、製品の分解性を確保しながら、「丈夫で使いやすい」ことが要求されています。新基準はレジ袋の分解率を60％から90％に引き上げましたが、異なる環境下では、分解周期に対する要求が異なります。産業堆肥条件下では完全分解時間（分解率が90％以上に達するまでの最長期間）が最長180日以内、土壌と海洋環境下では2年以内と規定されています。

中国の生分解性プラスチック製レジ袋の生産能力は、過去5年間で複合年間成長率が連続して20％を突破し、2025年の市場総生産量は約55万トンと予測されています。これにより、年間約200億枚の従来型レジ袋が代替され、従来型の総使用量は大幅に減少する見込みです。（提供/CRI）