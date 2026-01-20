¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼4¡Ù½Ð±é¼Ô¤Î¹ë²Ú¤Êµó¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥±¡¼¥¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤Í¡×
Amazon Prime Video¤Îº§³è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë»²²Ã¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÙ°æÈþ¶¿¤µ¤ó¤Ï1·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÙ°æÈþ¶¿¤Î¹ë²Ú¤Êµó¼°¤ÎÍÍ»Ò
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹µÙ¤Á¤ã¤ó¤âºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê·ëº§¼°¡¢¤¹¤´¤¤¡¡¤¤å¡¼¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¥±¡¼¥¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤äÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹µÙ¤Á¤ã¤ó¤âºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¡×µÙ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ëº§¼°¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢14Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤¿É×¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹º¹¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê·ëº§¼°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëµÙ°æ¤µ¤ó¡£2Æü¤Ë¤Ï¡¢Í¼Æü¤òÇØ·Ê¤Ë¸ß¤¤¤Î´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)