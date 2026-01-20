約400万円！ “2階建て”仕様のスズキ「軽バン」!

2025年12月5日から7日まで、大阪市住之江区のインテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回 大阪モーターショー」が開催されました。

会場には多彩な最新モデルやコンセプトカーなどが並びましたが、とりわけ来場者の視線を集めていたのが、オートワンのブースに展示された軽キャンパー「給電くんPOPUPルーフ」です。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが“2階建て”仕様のスズキ「軽バン」です！ 画像で見る（88枚）

オートワンは神奈川県藤沢市に本社を構え、軽キャンパーや車中泊仕様車を専門に製造・販売している企業です。

神奈川県内では唯一の軽キャンピングカー製造販売店として長年展開し、全国のキャンピングカーショーにも積極的に出展してきました。

今回披露された給電くんPOPUPルーフは、スズキの軽バン「エブリイ」をベースにしたモデルで、乗車定員は4名。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1990mmとコンパクトながら、室内はフルフラットベッドに展開できる設計。最大1980mm×1260mmと大人2人がゆったり眠れるサイズを確保しています。

さらにポップアップルーフを展開すると1850mm×1100mmの追加ベッドが現れ、こちらも大人2人が快適に休める設計です。通常ベッドと合わせて、計4人が就寝できる仕様となっています。

内装はシンクやコンロ、テーブルなど必要な装備を標準で備え、断熱処理や外付けエアコンユニットによって季節を問わず快適に過ごせます。

さらに車名の通り、充実した給電機能も大きな魅力です。サブバッテリーと走行充電システムを備え、電子レンジや炊飯器などの家電も使用可能です。ソーラーパネルや外部電源入力にも対応し、災害時の非常用電源としても活躍します。

給電くんの価格（消費税込み）は、標準仕様で200万4200円から、ポップアップルーフ付きで276万8700円から。駆動方式は2WDのほか4WDの選択も可能です。

なお、参考出展車の価格は税込403万8430円と案内されていました。

※ ※ ※

会場の反響について前出の担当者は以下のように話します。

「軽キャンを初めて知る来場者が多く、展示をきっかけに契約につながることもあります。

なかには軽キャンを目当てに来場される方もいて、注目度の高さを実感しています」

日常から非常時まで幅広く活躍できる給電くんPOPUPルーフ。大阪モーターショーの会場でも多くの来場者が足を止め、車両をチェックする姿など、多くの注目が集まっていました。