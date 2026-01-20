楽天は２０日、春季キャンプの１軍金武キャンプ、２軍久米島キャンプのメンバーを発表した。日本球界復帰した前田健太投手（３７）や、ドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝ら新人選手５人が１軍キャンプに抜てきされた。

三木肇監督（４８）は「今回、１軍にはドラフト１位の藤原選手をはじめ、ルーキーが５人いますけど、そういった若い選手たちがどんどんアピールしていってほしいですね。選手みんなに期待していますし、意識して競争していってほしいです。早くユニホームを着た選手たちと野球がしたいですね」と期待を込めた。

キャンプの１、２軍振り分けは以下の通り。

◆１軍金武キャンプ（金武町ベースボールスタジアム）

【投手（２３人）】１３藤原聡大、１５コントレラス、１７古謝樹、１８前田健太、１９荘司康誠、２０伊藤樹、２２ウレーニャ、２６中込陽翔、４０江原雅裕、４１加治屋蓮、４５九谷瑠、４６藤平尚真、４７藤井聖、４９西垣雅矢、５２津留粼大成、５４日當直喜、５７瀧中瞭太、５９泰勝利、６２西口直人、６４林優樹、６６今野龍太、６７大内誠弥、６９内星龍

【捕手（４人）】２太田光、６５堀内謙伍、７０石原彪、０２２水上桂

【内野手（１１人）】０小深田大翔、１宗山塁、３浅村栄斗、６村林一輝、７鈴木大地、９ボイト、２４黒川史陽、３０繁永晟、４８平良竜哉、６３入江大樹、７３小森航大郎

【外野手（９人）】８辰己涼介、１２ゴンザレス、３２中島大輔、３４マッカスカー、３８佐藤直樹、４２阪上翔也、５０武藤敦貴、５１小郷裕哉、７８吉野創士

◆２軍久米島キャンプ［久米島野球場］

【投手（１５人）】１１岸孝之、２１早川隆久、２８酒居知史、３１渡辺翔太、４３宋家豪、５３坂井陽翔、５６鈴木翔天、５８辛島航、６１古賀康誠、７１柴田大地、７９伊藤大晟、０２９紱山一翔、０６１松田啄磨、１３３中沢匠磨、１９７蕭齊

【捕手（５人）】２７伊藤光、４４田中貴也、５５ＹＧ安田、７２大栄利哉、１２２島原大河

【内野手（７人）】３５渡邊佳明、３９伊藤裕季也、６０ワォーターズ、６８青野拓海、７５陽柏翔、１３２岸本佑也、１３４金子京介

【外野手（５人）】２５田中和基、３６吉納翼、０７９前田銀治、１２６幌村黛汰、１２９大坪梓恩