モト冬樹、妻が作った“シニアの夕食”に反響「体に良さそうで美味しそう」「ザ・和食で素晴らしい」「身体によいですね！」
タレントのモト冬樹（74）が18日、自身のブログを更新。妻が作った夕食を公開し、ヘルシーな食卓が反響を呼んでいる。
【写真】「ザ・和食で素晴らしい」モト冬樹の妻が作ったヘルシーな“シニアの夕食”
モトは「今日の夕食は妻が作ったイワシの梅煮」とメニューを明かし、「これ好きなんだよなぁ」とコメント。続けて、副菜の「筑前煮」「ちぢみほうれん草のお浸し」「青海苔がたくさん入ったお味噌汁」も紹介し、栄養バランスの取れた和食が並ぶ食卓を披露した。
妻が作った夕食メニューに「シニアの夕食って感じだね 今日も美味しくいただけたことに感謝」と、妻へ感謝の言葉をつづり締めくくっている。投稿には、食事の写真だけでなく、妻が愛犬を抱く姿も掲載され、家庭的で温かな雰囲気が伝わる内容となっていた。
コメント欄には「体に良さそうで美味しそうな夕食ですね」「イワシ今が旬ですね」「ザ・和食、で、素晴らしいですよ」「ワシもイワシ大好きです。素晴らしい夕食 ロマンがあるね」「身体によいですね！」などの声が寄せられている。
