¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Îº£¸å¤Ë¥É¥á¥Ë¥«¥ê£Ã£Å£Ï¤¬¸ÀµÚ¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤«¤é£Æ£±¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¤¬£²£°Æü¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ¤Ç¿·ÂÎÀ©»ÏÆ°È¯É½²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢£Æ£±¤òÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥É¥á¥Ë¥«¥ê£Ã£Å£Ï¤â½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£µ¨¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é£Æ£±¤ÇÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¡¢¥É¥á¥Ë¥«¥ê£Ã£Å£Ï¤Ï¡Ö³ÑÅÄ¤¬¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¡Ë¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆÃÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤Þ¤º¤Ï³ÑÅÄ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤´ðÁÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¡£¡Ê¥Û¥ó¥À¤¬¡Ë¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¥Ô¡¼¥¯¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬£Æ£±¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤â¤³¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¹îÉþ¤¹¤ëÎÏ¡Ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤·¤¤¼ã¼Ô¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó³ÑÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥æ¥¦¥¥Ä¥Î¥À¤Ë¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤¼¤Ò»²Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥ß¥¹¤·¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È£Æ£±¤Î¸·¤·¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÎÆ°¸þ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î£Æ£±¿Íµ¤¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£