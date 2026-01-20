２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相（自民党総裁）が２３日に招集の通常国会の冒頭で衆議院を解散、２月８日投開票の日程で総選挙を行うことを表明したことを報じた。

「高市早苗が総理で良いかどうか国民に決めていただく。私自身も進退をかける」とし、先頭に立って戦う姿勢を示した高市首相についてコメンテーターで出演の菊地幸夫弁護士は「高市総理でいいのかどうなのかということを問うのであれば、総裁選が終わった直後に解散すればいいわけですよね。『私が総裁選で勝利しました。国会で指名されました。私でいいですか？』でしたら、その時にやればいい」と、まず指摘。

さらに「連立の枠組みが公明から維新に変わった。それでいいのかどうか？って言うんだったら、維新と組み直した直後に解散をして問えばいい。でも、やってないと。『私でいいんですか？』っていうことに関しては、例えば内閣支持率が低下してしまって、どうも人気がないと。で、『私でいいですか？ このまま私で、人気ないんですけど』だったら分かるけど、今、人気があると。世の中は『あなたでいいんですよ』と言ってるのに『私でいいんですか？』って言うのは、それは理屈が通らないだろうと思う」と続けると「それは勝てるからっていうようなことなんだと思いますけど、解散があるにしろ、憲法は衆議院に関しては４年という任期を基本的には置いているわけで、それが１年ちょっとで国民みんなが選んだ衆議院議員を全員クビにするってことをやるってのは、ちょっと荒っぽいんじゃないかっていうのが感想です」と話していた。