¡Ú³ÚÅ·¡Û Á°ÅÄ·òÂÀ¡¢¥É¥é£±¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¤é¤¬£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î£±¡¢£²·³¿¶¤êÊ¬¤±¤¬·èÄê
¡¡³ÚÅ·¤Ï£²£°Æü¡¢£²·î£±Æü¤«¤é¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñÆâÉüµ¢¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤Ï½çÅö¤Ë£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Æ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê¡á²Ö±àÂç¡á¡¢Æ±£²°Ì¡¦°ËÆ£¼ùÅê¼ê¡áÁáÂç¡á¡¢Æ±£³°Ì¡¦ÈË±ÊÚðÆâÌî¼ê¡áÃæÂç¡á¡¢Æ±£¶°Ì¡¦¶åÃ«ÎÜÅê¼ê¡á²¦»Ò¡á¡¢Æ±£·°Ì¡¦ºå¾åæÆÌé³°Ìî¼ê¡á¶áÂç¡á¤Î£µÁª¼ê¤¬£±·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡»£±·³¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚÅê¼ê¡Ê£²£³¿Í¡Ë¡Û
Æ£¸¶ÁïÂç¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¡¢¸Å¼Õ¼ù¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¡¢Áñ»Ê¹¯À¿¡¢°ËÆ£¼ù¡¢¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¡¢Ãæ¹þÍÛæÆ¡¢¹¾¸¶²íÍµ¡¢²Ã¼£²°Ï¡¡¢¶åÃ«ÎÜ¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿¡¢Æ£°æÀ»¡¢À¾³À²íÌð¡¢ÄÅÎ±粼ÂçÀ®¡¢ÆüáÄÄ¾´î¡¢ÂíÃæÎÆÂÀ¡¢ÂÙ¾¡Íø¡¢À¾¸ýÄ¾¿Í¡¢ÎÓÍ¥¼ù¡¢º£ÌîÎ¶ÂÀ¡¢ÂçÆâÀ¿Ìï¡¢ÆâÀ±Î¶
¡ÚÊá¼ê¡Ê£´¿Í¡Ë¡Û
ÂÀÅÄ¸÷¡¢ËÙÆâ¸¬¸à¡¢ÀÐ¸¶É·¡¢¿å¾å·Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡Ê£±£±¿Í¡Ë¡Û
¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¡¢½¡»³ÎÝ¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±¡¢ÎëÌÚÂçÃÏ¡¢¥Ü¥¤¥È¡¢¹õÀî»ËÍÛ¡¢ÈË±ÊÚð¡¢Ê¿ÎÉÎµºÈ¡¢Æþ¹¾Âç¼ù¡¢¾®¿¹¹ÒÂçÏº
¡Ú³°Ìî¼ê¡Ê£¹¿Í¡Ë¡Û
Ã¤¸ÊÎÃ²ð¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¢ÃæÅçÂçÊå¡¢¥Þ¥Ã¥«¥¹¥«¡¼¡¢£³º´Æ£Ä¾¼ù¡¢ºå¾åæÆÌé¡¢ÉðÆ£ÆØµ®¡¢¾®¶¿ÍµºÈ¡¢µÈÌîÁÏ»Î
¡¡¡»£²·³¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚÅê¼ê¡Ê£±£µ¿Í¡Ë¡Û
´ß¹§Ç·¡¢ÁáÀîÎ´µ×¡¢¼òµïÃÎ»Ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢Á×²È¹ë¡¢ºä°æÍÛæÆ¡¢ÎëÌÚæÆÅ·¡¢¿ÉÅç¹Ò¡¢¸Å²ì¹¯À¿¡¢¼ÆÅÄÂçÃÏ¡¢°ËÆ£ÂçÚð¡¢ÆÁ»³°ìæÆ¡¢¾¾ÅÄÂïËá¡¢ÃæÂô¾¢Ëá¡¢é«óî
¡ÚÊá¼ê¡Ê£µ¿Í¡Ë¡Û
°ËÆ£¸÷¡¢ÅÄÃæµ®Ìé¡¢£Ù£Ç°ÂÅÄ¡¢Âç±ÉÍøºÈ¡¢Åç¸¶Âç²Ï
¡ÚÆâÌî¼ê¡Ê£·¿Í¡Ë¡Û
ÅÏî´²ÂÌÀ¡¢°ËÆ£Íµµ¨Ìé¡¢¥ï¥©¡¼¥¿¡¼¥º¡¢ÀÄÌîÂó³¤¡¢ÍÛÇðæÆ¡¢´ßËÜÍ¤Ìé¡¢¶â»Òµþ²ð
¡Ú³°Ìî¼ê¡Ê£µ¿Í¡Ë¡Û
ÅÄÃæÏÂ´ð¡¢µÈÇ¼Íã¡¢Á°ÅÄ¶ä¼£¡¢ËÚÂ¼ÂãÂÁ¡¢ÂçÄÚ°´²¸