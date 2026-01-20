プロ野球DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、2026年1月19日に公開された元阪神の北條史也氏（31）のユーチューブ「JOH×ジョウチャンネル」に出演し、中学時代に出会った「強烈な同級生」の名を明かした。

「中学時代、デカさでは有名だった」

藤浪と北條氏は、同じ大阪出身の同級生で、互いに中学時代から知っていた仲だ。それぞれ阪南支部の野球チームに所属し、ライバル的な存在だったという。

動画は、藤浪と北條氏が対談形式で進められ、藤浪が中学、高校時代の思い出などを振り返った。

高校まで野球をやっていた父親の影響で野球を始めたという藤浪。小学校時代は軟式野球チームに所属し、主に投手として活躍したという。

藤浪によると、中学時代は有名な選手ではなく、高校に進学するまで、自身の世代のチームが全国大会に出場したことがなかったという。

中学時代、有名ではなかった理由について「同じ阪南支部に北條（史也）、田村（龍弘）、森友哉がいて、そっちの方が全然有名でした。自分は全然。中3でジャパン（日本代表）に入ったけど、デカかったから。デカさでは有名だった」と説明した。

藤浪が口にした3人は、高校卒業後、全員プロ野球選手となった。

「ピッチャーだったら藤浪よりも速かった」

藤浪と同級生の田村龍弘捕手（ロッテ、31）と1学年下の森友哉選手（オリックス、30）は、現役のプロ選手だ。北條氏は23年オフに阪神を退団し、現在は社会人野球・三菱重工Westでプレーしている。

藤浪が「田村は強烈でしたね」と当時を振り返ると、北條氏は「ピッチャーだったら藤浪よりも速かった。変化球えぐいし。バケモンやった」と証言した。

そして、藤浪はこう続けた。

「今のプロ野球選手としてやっている田村の能力で、そのまま中学生がプレーしていた感じ。中学生から変わっていない。中学生の時点で、プロに行ってもやれた。それぐらいすごかった。田村を見ていたら、他がすごいとは思わない」

大阪出身の田村は、中学卒業後、青森・光星学院高校（現八戸学院光星高校）に進学。高校卒業を控えた12年ドラフト会議で、ロッテに3位で指名され入団した。15年から5年連続で100試合に出場するも、ここ数年は出場機会が激減。25年は18試合の出場にとどまった。

一方、25年6月にまで米国でプレーしていた藤浪は、25年7月にDeNAに入団した。25年は6試合に登板して1勝を記録。防御率は4.09だった。スポーツ紙によると、25年12月に契約更改交渉を行い、年俸8千万円で更改したという。