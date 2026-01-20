円売り継続、ドル円一時１５８．６０、ユーロ円１８５．０４レベル＝ロンドン為替



ロンドン朝方は円売りが継続している。ドル円は高値を158.60レベル、ユーロ円は185.04レベル、ポンド円は213.03レベルまで伸ばしている。さきほど、木原官房長官は、「長期金利含めた市場の動向を注視している」とコメントした。本邦４０年国債利回りは4.212％と記録的な高水準をつけた。高市首相は衆院選公約に消費税２年間ゼロの方針を示したが、財源については未定となっている。円安・債券安・株安といわゆる「日本売り」によるトリプル安となっている。



USD/JPY 158.50 EUR/JPY 184.95 GBP/JPY 212.92

