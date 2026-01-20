発行する上場企業が1150社に達し、ビジネス業界では“常識”となりつつある統合報告書。企業の財務情報を反映する有価証券報告書が“履歴書”ならば、非財務情報を含む企業のストーリーを反映する統合報告書は“エントリーシート”に例えられるという。しかし、人間と同じように企業の“人となり”も千差万別だ。どう読めば投資や就活、我々の日常に役立てることができるのか。実際の統合報告書の“読みどころ”を専門家たちが指南する。

ここ数年、作成する企業が右肩上がりで増え続け、2024年には1150社もの上場企業が発行した「統合報告書」。そこに記されているのは、「将来的に自社の企業価値をどのように増大させてゆくのか」、つまり、その企業の「未来」の姿である。

「あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社」取締役ファウンディングパートナーの光定洋介氏が語る。

「統合報告書は1社あたり100ページくらいで、かなりの分量になります。真面目に読み通すと相当時間がかかってしまうので、読むところはおのずと限定されます。投資家の目線から、最初に読むのはCEOのメッセージになります。その後、経営戦略のページなどで、中長期的な成長戦略がしっかりとESG（環境・社会・ガバナンス）の各要素と結合して書かれているか、資本コストを上回る事業戦略が立案されているかに着目し、その企業の持続可能性について判断します」

そこでCEOのメッセージなどが、

「事務方が作文したような内容だと分かると、その会社の統合報告書にかける思いが感じられず、一気に読む気がなくなってしまいます。また、投資先として大丈夫かな、と心配にもなりますね。一方、CEOが時間をかけて自分の言葉で書いたような文章だと、経営陣もしっかり作成に携わった統合報告書だと感じられ、信頼感が持てます」（同）

統合報告書の発行が一種のブームになっているのを受け、各企業の“事務方”どころか、コンサルティング企業などの外部業者に作成を委託するケースが相次いでいるという。

有価証券報告書は“履歴書”、統合報告書は“エントリーシート”

「外部業者に丸投げして作られた統合報告書は、読んでいてもどこも似たような内容ばかりで、オリジナリティが感じられません」

そう話すのは危機管理コンサルタントで「リスク・ヘッジ」代表取締役会長の田中辰巳氏である。

「私の実感では、企業が必要に迫られて仕方なく作っているだけの、まさに“仏つくって魂入れず”な統合報告書は全体の7〜8割を占めています。せっかく発行しているのに、内容がありきたりで退屈であったりすると、むしろ企業のイメージにとってはマイナスではないかと思います」

有価証券報告書などの財務情報は就活生にとっての「履歴書」、非財務情報を含んだ企業のストーリーを記載する統合報告書は「エントリーシート（ES）」。田中氏はそう例えた上で、

「企業は学生が書いたESの出来栄えやオリジナリティを厳しく審査しているのに、いざ自分たちが統合報告書を作成する段になると、真っ先に外部に委託してオリジナリティも具体性もないものを投資家や就活生に向けて発行してしまっている。そのような企業は、自分では頭を使わず、ひな形や定型文ばかりの“借り物のES”で就活を乗り切ろうとするダメな学生と同じことをしているのです」

統合報告書に詳しい公認会計士の森洋一氏は、

「経営者や取締役会が関わることなく作成された統合報告書は、“きれいすぎる”傾向があります。読む人が読めば、やはり分かってしまいます」



と、こう語る。

「もし社長メッセージが“『グローバル化』が進行する中、わが社も『リーダーシップ』を発揮し……”のように、あまりに一般的な内容であったり、抽象的な表現が多すぎる場合は、外注されたか、制作担当者が代筆しただけの可能性も考えられます」

その一方、

「“10年後のわが社を取り巻く環境には……がある”“だからこそ、今、……という手を打っていく”といったように、経営者の立場でしか語ることのできない具体的かつ洞察力のある話が盛り込まれている場合、その統合報告書は、経営者の考えがしっかりと反映されている可能性が高く、投資家にとっても価値のある情報となります」

そう話す森氏は、優れた統合報告書の条件として、

「認識・意思・実績・評価の四つが漏れなく記載され、それぞれが互いに有機的に結合していること」を挙げる。

「例えば、“会社は今後このように成長します”という“意思”は示されているけど、その前提となるはずのビジネス環境に対する“認識”がなければ、その“意思”が実現するのかが分かりません。また、“実績”の報告に加えて、それをどう“評価”するかが示されることによって、さらに企業が価値創造を前進させていく力強い姿勢を伝えることができるはずです」（同）

「イトーキ」の社長メッセ―ジ

先の光定氏が優れた社長メッセージとして例示するのは、事務用品大手「イトーキ」の25年の統合報告書である。そこにはまず、

「24年11月に公正取引委員会から物流業務の委託内容について行政指導を受けたことに関しての謝罪がある。お決まりの内容ではありますが、社長自ら謝罪していることには誠実さを感じます。次に営業利益やROE（自己資本利益率）、PBR（株価純資産倍率）などの財務的な経営指標が向上していることをアピールした上で、従業員のエンゲージメントスコアの向上という、非財務面にも言及しています」

肝心の自社のサービスについては、

「オフィス空間の創造が、人的資本の観点からも注目を集めており、そこに広大なブルーオーシャンが出現しつつあることが語られています」

と、光定氏が続ける。

「空間デザインまで含んだ、より人的資本を意識した領域の重要性が高まっていることなどについて、デジタルデータの活用強化の取り組みと結合して述べられているので説得力があります。オフィス空間はESGの要素の一つですが、それが会社経営にとってなぜ重要であるかが、そのビジネスの当事者である社長の視点で語られているのです」

社長メッセージが統合報告書全体の内容を総括する役割を果たしている。光定氏が評価するのはその点だ。

「社長メッセージ自体が、事業戦略やESGの取り組みなどの各項目と結合しているんですね。これは、社長が全ての事業に目を通して、その上で自ら統合報告書の作成に携わっていなければできないこと。社長が自らステークホルダーに向き合い、良い人材や投資を集めようとする姿勢が伝わってきます」

ただし、そんな「イトーキ」の統合報告書でも“100点”ではないというから難しい。

