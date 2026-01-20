¹â¶¶¹îÅµ¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2S¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê61¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î»×¤ï¤Ì¡ÈÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿¡£ÌîÏ¤²ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤È¤Î¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç»×¤ï¤Ì¶öÁ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÉþ¡¢Èï¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖºòÆü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¼ýÏ¿¡£¤Ê¤ó¤È¡ª¶öÁ³¡ª¡ªËè½µÅÚÍËÆü12:00¤«¤éBay FM ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¡TOYOTA KATSUMATAPresents¡¡¡È Groovin' On The Road " ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡ªÌîÏ¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬¼ã¼Ô¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£ËÍ¤Ï¥ª¥ä¥¸¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇÀèÃ¼¤Ê¤ªÆó¿ÍÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÀÎ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç·ã¥¢¥Ä¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£