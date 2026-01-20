Wリーグ『ユナイテッドカップ決勝』をBS-TBSが生中継…2月15日に横浜武道館で激突

1月20日、バスケットボール女子日本リーグ（Wリーグ）は、2月13日から15日に横浜武道館（神奈川県横浜市）で開催される「大樹生命 Wリーグ ユナイテッドカップ 2025－26 ファイナルステージ」の決勝戦について、BS-TBSでの生中継が決定したと発表した。

Wリーグ ユナイテッドカップは、レギュラーシーズンとは別枠で実施されるカップ戦として昨シーズンに創設され、今シーズンが2回目の開催となる。Wリーグ所属の全15チームが参加し、EAST・WESTの2地区に分かれて行われるグループステージを実施。その成績をもとに上位チームがファイナルステージへ進出し、トーナメント方式で優勝チームを決定する大会形式が採用されている。

ファイナルステージの組み合わせおよび日程は以下のとおり。

【ファイナルステージ日程・組み合わせ】



■2月13日（金）



GAME1：トヨタ紡織サンシャインラビッツ vs ENEOSサンフラワーズ

■2月14日（土）



GAME2：シャンソン化粧品シャンソンVマジック vs デンソーアイリス



GAME3：富士通レッドウェーブ vs GAME1の勝者

■2月15日（日）



決勝：GAME3の勝者 vs GAME2の勝者

【放送概要】



放送局：BS-TBS



放送日：2月15日（日）※決勝のみ



放送開始時間：15時00分～

【配信概要】



配信：バスケットLIVE



配信日程：2月13日（金）から15日（日）



配信内容：大会期間中に開催される全4試合ライブ配信

【動画】1月11日に行われた皇后杯決勝ENEOSvsデンソーハイライト