NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』がスタートした。本作は、発達障害（ASDとADHD）を抱える裁判官・安堂清春（松山ケンイチ）が、独自の視点とこだわりで事件の真相に迫っていくリーガルミステリーだ。

本作でヒロインの弁護士・小野崎乃亜を演じるのは鳴海唯。2025年の連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）での好演も記憶に新しい彼女だが、本作では念願だったという弁護士役に初挑戦している。東京の大手法律事務所から地元の前橋に戻り、葛藤を抱えながらも安堂と共に真実に向き合っていく小野崎をどう演じたのか。

撮影現場でのエピソードや、松山ケンイチとの共演で受けた刺激、そして途切れることなく作品に出演し続ける現在の心境について話を聞いた。

●初心を忘れず誠実に向き合い続ける

――2025年も『あんぱん』をはじめ、出演作がずっと続いていました。そして、2026年も本作でヒロインと活躍が止まりませんね。

鳴海唯（以下、鳴海）：本当にありがたい限りです。そう思っていただけるのは、皆さんが追いかけてくださっているからこそです。今作に関しても日々向き合ってはいますが、ちゃんと作品のことを考える準備時間をいただきながら取り組めているので、とても充実した時間を過ごすことができています。

――『あんぱん』の琴子役では、かわいらしい見た目と実は酒豪という飲みっぷりの良さとのギャップが話題になりました。今回はシリアスな弁護士役ですが、役柄の振り幅も大きいです。ご自身の中で作品ごとの繋がりを感じることはありますか？

鳴海：どの作品においても繋がっているんだなと感じます。それこそ『時をかけるな、恋人たち』（カンテレ・フジテレビ系）は第２話のゲスト出演だったのですが、そこから今回のチームの皆さんが覚えてくださっていて、今回のオファーの決め手になったそうなんです。そうやって感想をいただくたびに、やっぱりどの作品にもしっかり誠実でありたいなと改めて思います。

――以前のインタビューで、「2023年は苦手なことに挑戦し、2024年は得意なこと・好きなことを活かし、2025年はまた苦手なことにも向き合う」とお話しされていました。2026年を迎えた今、そのスタンスはどう変化していますか？

鳴海：2025年は限られた時間の中で取捨選択しながら準備し、作品に取り組むことをずっと続けていた年でした。出演させていただく作品が多いと、どうしても一つひとつの作品への向き合い方が疎かになってしまいそうな瞬間があるのですが、そこをグッとこらえて、「初心を忘れず誠実に向き合い続ける」ということを訓練のように実践していた気がします。

――今回、ドラマ『テミスの不確かな法廷』で初のヒロイン、そして初の弁護士役を務めます。オファーを受けた時の感想は？

鳴海：弁護士役を演じることはずっと夢でもあったので、こんな素敵なチームで叶えることができてすごく嬉しいです。ヒロインという大役を任せていただけたことも光栄ですし、豪華な先輩方に囲まれて演じさせていただけることに喜びを感じています。

――なぜ弁護士役に憧れていたのでしょうか？

鳴海：なんとなく自分のパーソナルな部分と合っている気がずっとしていたんです。私自身、曲がったことが嫌いだと思う瞬間があるのですが、弁護士も依頼人と嘘なく向き合い、救おうとする正義感が強くないと務まらない仕事だと思います。自分の「真っ直ぐなことをしたい」という思いと、弁護士という職業がリンクするのではないかと感じて、ずっと挑戦してみたかったんです。

――実際に演じてみて、法廷シーンの難しさはありましたか？

鳴海：準備段階で実際の裁判を傍聴しに行ったり、弁護士の方が書かれたエッセイを読んだりしました。実際の法廷は淡々としていて、あまり感情を表に出すことは良しとされません。ですがドラマとしては、そのリアリティを保ちつつも、エンタメとして成立させなければいけない。そのバランスは今でも探りながら演じています。

●俳優としての思いと弁護士としての思いがリンク

――本作のテーマにも通じる“正義”について、演じながら感じる葛藤はありますか？

鳴海：弁護士には「誠実義務（依頼人の利益を守る）」と「真実義務（真実をねじ曲げてはいけない）」という2つの側面があります。絶対に依頼人の味方でなければいけないけれど、真実をねじ曲げてはいけない。そのバランス、あるいは「正義とは何か」という問いに、きっと本職の弁護士さんも悩み続けているのだと思います。私も演じながら、「正しいことをしなければいけない、でも依頼人を救いたい」という矛盾に何度も直面しました。また、法廷シーンの前日は緊張してあまり眠れないんです。もちろん膨大なセリフ量へのプレッシャーもありますが、依頼人役のキャストの皆さんもいろんな気持ちを抱えて臨まれています。そんな皆さんへのリスペクトと、「俳優としてお芝居に誠実に向き合いたい」という私の気持ちが、小野崎の「依頼人を救いたい」という気持ちとリンクする瞬間が何度もありました。そこは嘘なく演じられている気がします。

――この作品を経て、ニュースなどの見方も変わりましたか？

鳴海：そうですね。ネットニュースでもサイバー犯罪の話題などに目が止まるようになりました。以前はなんとなく読み流していた「執行猶予」や裁判の進み具合といった言葉の意味が、今は解像度高く理解できるので、「この事件は今ここまで進んでいるんだな」と、社会の出来事をより身近に感じるきっかけになっています。

――主演の松山ケンイチさんとは、今回が本格的な初共演となります。

鳴海：大河ドラマ『どうする家康』（NHK総合）でワンシーンだけご一緒しましたが、ここまでがっつりご一緒するのは初めてです。物心ついた時から拝見していた大先輩なので最初は緊張していましたが、松山さんはすごくフランクに接してくださって。現場でわからないことがあったらすぐに質問できるような、フラットな状況を常に作ってくださるので感謝しています。

――現場ではどのようなコミュニケーションをとられていますか？

鳴海：お芝居の話よりも、全然違う話をたくさんしています（笑）。松山さんは健康に詳しくて、「風邪をひかないように鼻うがいがいいよ」とか「ご飯を食べる前にこれを飲むと眠くなりにくいよ」といった健康グッズやサプリを教えてもらっています。私自身が自分の体に無頓着なので、すごく助かっています。

――お芝居の面で刺激を受けたことは？

鳴海：松山さんは、私が想像していなかったような「変化球」のお芝居を投げかけてくださるんです。「そう来たら、こうしよう」と私が事前に考えていたプランが崩されるのですが、それによって予定調和ではない、すごくリアルなシーンが生まれます。毎回ワクワクしながらご一緒させていただいています。

――特に印象に残っているシーンはありますか？

鳴海：第1話で、安堂さんがナポリタンを食べるシーンですね。松山さんが席を行ったり来たりしながら食べる動きは、松山さんご自身のアイデアで生まれたものでした。やっていてすごく楽しかったですし、作品のテンポがグッと上がるシーンになったと思います。

――最後に、2026年はどんな1年にしたいですか？

鳴海：スタンスは変えずに、一つひとつの作品に誠実に向き合っていきたいです。その上で、「自分が仕事を楽しむ」ということを忘れたくないですね。自分の心がワクワクする作品に出られたらいいなと思いますし、その思いがきっと作品を良くすることにも繋がると思うので。2026年も止まることなくやっていけたらいいなと思っています。（文＝石井達也）