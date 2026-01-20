集英社ゲームズは、2026年2月13日で一周年を迎える『都市伝説解体センター』において、2月20日より「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」を開催することを発表した。

【画像】販売される1周年記念グッズ・くじの景品の一部

「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」では、体験型ポップアップストアとして全国5箇所で展開される。

墓場文庫描き下ろしイラストなどを使用したグッズの販売やフォトスポットのほか、マスコットキャラ「トシカイくん」が展示エリアに登場し、記念写真を撮れる。

さらにネタバレ厳禁、合言葉で入れる「口に出しても存在しない部屋」も用意されている。入場するための合言葉は後日公開予定とのことだ。

体験とセットになったハズレなしのくじ「都市伝説解体センター ファビュラスくじ」（特賞～G賞までの7種類）も実施予定とのことだ。

【開催期間】東京会場：有楽町マルイ 2月20日～3月8日大阪会場：あべのキューズモール 3月20日～4月5日愛知会場：セントラルパーク 4月17日～4月26日福岡会場：博多マルイ 5月2日～5月17日北海道会場：サッポロファクトリー 5月29日～6月7日

（文＝リアルサウンドテック編集部）