　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59063.39　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56112.64　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55311.68　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55187.39　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
54523.41　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
53784.84　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
53751.96　　6日移動平均線

52991.10　　★日経平均株価20日終値

52934.17　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
52770.08　　均衡表転換線(日足)
52382.30　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51832.80　　新値三本足陰転値
51565.55　　均衡表基準線(日足)
51559.97　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51499.64　　均衡表転換線(週足)
51344.94　　25日移動平均線
50979.75　　13週移動平均線
50298.98　　均衡表雲上限(日足)
49931.93　　75日移動平均線
49755.70　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49577.20　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48174.65　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48166.47　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47808.25　　26週移動平均線
47168.92　　均衡表基準線(週足)
46772.10　　ボリンジャー:-3σ(13週)
46577.23　　ボリンジャー:-3σ(25日)
44056.54　　ボリンジャー:-1σ(26週)
43291.33　　200日移動平均線
40304.83　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38061.28　　均衡表雲上限(週足)
36553.12　　ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　71.52(前日83.67)
ST.Slow(9日)　　82.09(前日89.43)

ST.Fast(13週)　 85.24(前日88.43)
ST.Slow(13週)　 80.72(前日81.78)

［2026年1月20日］

