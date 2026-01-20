

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59063.39 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56112.64 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55311.68 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55187.39 ボリンジャー:＋3σ(13週)

54523.41 ボリンジャー:＋2σ(25日)

53784.84 ボリンジャー:＋2σ(13週)

53751.96 6日移動平均線



52991.10 ★日経平均株価20日終値



52934.17 ボリンジャー:＋1σ(25日)

52770.08 均衡表転換線(日足)

52382.30 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51832.80 新値三本足陰転値

51565.55 均衡表基準線(日足)

51559.97 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51499.64 均衡表転換線(週足)

51344.94 25日移動平均線

50979.75 13週移動平均線

50298.98 均衡表雲上限(日足)

49931.93 75日移動平均線

49755.70 ボリンジャー:-1σ(25日)

49577.20 ボリンジャー:-1σ(13週)

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48174.65 ボリンジャー:-2σ(13週)

48166.47 ボリンジャー:-2σ(25日)

47808.25 26週移動平均線

47168.92 均衡表基準線(週足)

46772.10 ボリンジャー:-3σ(13週)

46577.23 ボリンジャー:-3σ(25日)

44056.54 ボリンジャー:-1σ(26週)

43291.33 200日移動平均線

40304.83 ボリンジャー:-2σ(26週)

38061.28 均衡表雲上限(週足)

36553.12 ボリンジャー:-3σ(26週)

36429.29 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 71.52(前日83.67)

ST.Slow(9日) 82.09(前日89.43)



ST.Fast(13週) 85.24(前日88.43)

ST.Slow(13週) 80.72(前日81.78)



［2026年1月20日］



株探ニュース

