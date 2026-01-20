【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(20日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
59063.39 ボリンジャー:＋3σ(26週)
56112.64 ボリンジャー:＋3σ(25日)
55311.68 ボリンジャー:＋2σ(26週)
55187.39 ボリンジャー:＋3σ(13週)
54523.41 ボリンジャー:＋2σ(25日)
53784.84 ボリンジャー:＋2σ(13週)
53751.96 6日移動平均線
52991.10 ★日経平均株価20日終値
52934.17 ボリンジャー:＋1σ(25日)
52770.08 均衡表転換線(日足)
52382.30 ボリンジャー:＋1σ(13週)
51832.80 新値三本足陰転値
51565.55 均衡表基準線(日足)
51559.97 ボリンジャー:＋1σ(26週)
51499.64 均衡表転換線(週足)
51344.94 25日移動平均線
50979.75 13週移動平均線
50298.98 均衡表雲上限(日足)
49931.93 75日移動平均線
49755.70 ボリンジャー:-1σ(25日)
49577.20 ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26 均衡表雲下限(日足)
48174.65 ボリンジャー:-2σ(13週)
48166.47 ボリンジャー:-2σ(25日)
47808.25 26週移動平均線
47168.92 均衡表基準線(週足)
46772.10 ボリンジャー:-3σ(13週)
46577.23 ボリンジャー:-3σ(25日)
44056.54 ボリンジャー:-1σ(26週)
43291.33 200日移動平均線
40304.83 ボリンジャー:-2σ(26週)
38061.28 均衡表雲上限(週足)
36553.12 ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 71.52(前日83.67)
ST.Slow(9日) 82.09(前日89.43)
ST.Fast(13週) 85.24(前日88.43)
ST.Slow(13週) 80.72(前日81.78)
［2026年1月20日］
