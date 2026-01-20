　1月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2981銘柄。東証終値比で上昇は1699銘柄、下落は1220銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが71銘柄、値下がりは148銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は325円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4593>　ヘリオス　　　　　　388　　 +57（ +17.2%）
2位 <4527>　ロート　　　　　　 2960　+331.0（ +12.6%）
3位 <3133>　海帆　　　　　　　　495　　 +44（　+9.8%）
4位 <2778>　パレモ・ＨＤ　　　145.1　　+9.1（　+6.7%）
5位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　366　　 +12（　+3.4%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
7位 <7746>　岡本硝子　　　　　 1200　　 +30（　+2.6%）
8位 <1662>　石油資源　　　　　 1921　　 +47（　+2.5%）
9位 <402A>　アクセルＨＤ　　　　585　　 +14（　+2.5%）
10位 <4597>　ソレイジア　　　　 30.7　　+0.7（　+2.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7182>　ゆうちょ銀　　　　 2255　-281.0（ -11.1%）
2位 <3905>　データセク　　　　 1890　　-200（　-9.6%）
3位 <9412>　スカパーＪ　　　　 2002　　-206（　-9.3%）
4位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　206　　 -14（　-6.4%）
5位 <6522>　アスタリスク　　　　421　　 -19（　-4.3%）
6位 <198A>　ポスプラ　　　　　293.3　　-9.7（　-3.2%）
7位 <3402>　東レ　　　　　　 1087.1　 -35.4（　-3.2%）
8位 <4707>　キタック　　　　　369.1　　-8.9（　-2.4%）
9位 <6568>　神戸天然物化　　　 1290　　 -30（　-2.3%）
10位 <5698>　エンビプロ　　　　　978　　 -20（　-2.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2768>　双日　　　　　　 5960.3　 +50.3（　+0.9%）
2位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　 2105.4　 +16.4（　+0.8%）
3位 <8804>　東建物　　　　　　 3729　　 +28（　+0.8%）
4位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　 2076.9　 +14.9（　+0.7%）
5位 <4063>　信越化　　　　　　 5584　　 +39（　+0.7%）
6位 <9008>　京王　　　　　　 4049.1　 +24.1（　+0.6%）
7位 <4507>　塩野義　　　　　 2935.9　 +15.4（　+0.5%）
8位 <4704>　トレンド　　　　 6453.9　 +30.9（　+0.5%）
9位 <6770>　アルプスアル　　 1959.1　　+8.1（　+0.4%）
10位 <6098>　リクルート　　　 8807.9　 +34.9（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3402>　東レ　　　　　　 1087.1　 -35.4（　-3.2%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5789　　-106（　-1.8%）
3位 <7012>　川重　　　　　　　14000　　-175（　-1.2%）
4位 <8309>　三井住友トラ　　 5047.2　 -61.8（　-1.2%）
5位 <2802>　味の素　　　　　　 3680　 -42.0（　-1.1%）
6位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　 4788.3　 -52.7（　-1.1%）
7位 <6976>　太陽誘電　　　　 3512.6　 -37.4（　-1.1%）
8位 <1801>　大成建　　　　　15824.5　-165.5（　-1.0%）
9位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1385.3　 -14.2（　-1.0%）
10位 <7752>　リコー　　　　　 1424.5　 -14.0（　-1.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

