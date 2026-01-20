[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1699銘柄・下落1220銘柄（東証終値比）
1月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2981銘柄。東証終値比で上昇は1699銘柄、下落は1220銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが71銘柄、値下がりは148銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は325円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4593> ヘリオス 388 +57（ +17.2%）
2位 <4527> ロート 2960 +331.0（ +12.6%）
3位 <3133> 海帆 495 +44（ +9.8%）
4位 <2778> パレモ・ＨＤ 145.1 +9.1（ +6.7%）
5位 <4392> ＦＩＧ 366 +12（ +3.4%）
6位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
7位 <7746> 岡本硝子 1200 +30（ +2.6%）
8位 <1662> 石油資源 1921 +47（ +2.5%）
9位 <402A> アクセルＨＤ 585 +14（ +2.5%）
10位 <4597> ソレイジア 30.7 +0.7（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7182> ゆうちょ銀 2255 -281.0（ -11.1%）
2位 <3905> データセク 1890 -200（ -9.6%）
3位 <9412> スカパーＪ 2002 -206（ -9.3%）
4位 <5721> Ｓサイエンス 206 -14（ -6.4%）
5位 <6522> アスタリスク 421 -19（ -4.3%）
6位 <198A> ポスプラ 293.3 -9.7（ -3.2%）
7位 <3402> 東レ 1087.1 -35.4（ -3.2%）
8位 <4707> キタック 369.1 -8.9（ -2.4%）
9位 <6568> 神戸天然物化 1290 -30（ -2.3%）
10位 <5698> エンビプロ 978 -20（ -2.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2768> 双日 5960.3 +50.3（ +0.9%）
2位 <9064> ヤマトＨＤ 2105.4 +16.4（ +0.8%）
3位 <8804> 東建物 3729 +28（ +0.8%）
4位 <2002> 日清粉Ｇ 2076.9 +14.9（ +0.7%）
5位 <4063> 信越化 5584 +39（ +0.7%）
6位 <9008> 京王 4049.1 +24.1（ +0.6%）
7位 <4507> 塩野義 2935.9 +15.4（ +0.5%）
8位 <4704> トレンド 6453.9 +30.9（ +0.5%）
9位 <6770> アルプスアル 1959.1 +8.1（ +0.4%）
10位 <6098> リクルート 8807.9 +34.9（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3402> 東レ 1087.1 -35.4（ -3.2%）
2位 <6701> ＮＥＣ 5789 -106（ -1.8%）
3位 <7012> 川重 14000 -175（ -1.2%）
4位 <8309> 三井住友トラ 5047.2 -61.8（ -1.2%）
5位 <2802> 味の素 3680 -42.0（ -1.1%）
6位 <5332> ＴＯＴＯ 4788.3 -52.7（ -1.1%）
7位 <6976> 太陽誘電 3512.6 -37.4（ -1.1%）
8位 <1801> 大成建 15824.5 -165.5（ -1.0%）
9位 <7186> 横浜ＦＧ 1385.3 -14.2（ -1.0%）
10位 <7752> リコー 1424.5 -14.0（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
