WBA王者・堤聖也 井岡にはフラれたが…5・2東京ドーム“世紀の大興行”に出場を熱望
WBA世界バンタム級王者の堤聖也（30）が、CBCラジオ「竹内由恵のGood Shape Navi」に出演。来年5月2日に開催を予定している日本ボクシング史に残るであろう“世紀の興行”への出場を熱望した。
大激闘の末、元5階級制覇王者のドネアを破ってWBA世界バンタム級王座を団体内統一した。
その試合後、バンタム級へ階級を上げた4階級王者の井岡一翔（志成）との対戦をアピールしたが、WBA挑戦者決定戦を制した井岡はなぜかWBC王者の井上拓真戦を希望。堤は目の前で“フラれた”。
5月2日には東京ドームで井上尚弥（大橋）と中谷潤人（M.T）による世紀の一戦をメインイベントに大興行が行われる。
堤は「僕が出られるか分からないんですけど出たい」と出場を熱望した。
「井岡選手とやりたい気持ちもあるんですけど…」と言ったが、この興行で井岡と拓真の対戦は決定的。
それでも激闘王は諦めない。「東京ドームで（試合なんて）なかなかできない。今のボクシング界の盛り上がりがあってこそなんで、そこに入りたい」と熱望した。
WBA休養王者のアントニオ・バルガス（米国）は復帰が未定。挑戦者決定戦で勝った井岡が挑戦してこないとなると、なかなかマッチメークが難しい。
堤は「僕も選んでもらえるようにせっせと働いて、働いて、働いてまいります」と高市早苗首相の言葉を引用して笑わせた。