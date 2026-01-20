WBA世界バンタム級王者の堤聖也（30）が、CBCラジオ「竹内由恵のGood Shape Navi」に出演。来年5月2日に開催を予定している日本ボクシング史に残るであろう“世紀の興行”への出場を熱望した。

大激闘の末、元5階級制覇王者のドネアを破ってWBA世界バンタム級王座を団体内統一した。

その試合後、バンタム級へ階級を上げた4階級王者の井岡一翔（志成）との対戦をアピールしたが、WBA挑戦者決定戦を制した井岡はなぜかWBC王者の井上拓真戦を希望。堤は目の前で“フラれた”。

5月2日には東京ドームで井上尚弥（大橋）と中谷潤人（M.T）による世紀の一戦をメインイベントに大興行が行われる。

堤は「僕が出られるか分からないんですけど出たい」と出場を熱望した。

「井岡選手とやりたい気持ちもあるんですけど…」と言ったが、この興行で井岡と拓真の対戦は決定的。

それでも激闘王は諦めない。「東京ドームで（試合なんて）なかなかできない。今のボクシング界の盛り上がりがあってこそなんで、そこに入りたい」と熱望した。

WBA休養王者のアントニオ・バルガス（米国）は復帰が未定。挑戦者決定戦で勝った井岡が挑戦してこないとなると、なかなかマッチメークが難しい。

堤は「僕も選んでもらえるようにせっせと働いて、働いて、働いてまいります」と高市早苗首相の言葉を引用して笑わせた。