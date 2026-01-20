サンリオピューロランド、3月にオンラインショップのサービス終了「これまでご愛顧いただき、誠にありがとうございました」
サンリオピューロランドは20日、公式サイトを更新。3月24日にオンラインショップのサービスを終了すると発表した。
サイトでは「サンリオピューロランド オンラインショップ サービス終了のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「誠に勝手ながら2026年3月24日(火)をもってサービスを終了させていただくこととなりました。お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことをお詫び申し上げます」と伝えた。
サービス終了に伴い、「ご登録時の個人情報は『サンリオピューロランドオンラインショップ』で責任をもって破棄いたします」とし、「なお、サンリオピューロランド公式サイトおよびその他サービスは引き続きご利用いただけます」と呼びかけた。
最後に「これまでご愛顧いただき、誠にありがとうございました」と感謝し、結んだ。
