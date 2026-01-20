ÃæÆü¡¦¶â´Ý¡¢Æ´¤ì¤Îº£±Ê¤«¤éµÛ¼ý¡¡Îý½¬¸ø³«¡ÖÌîµåÀ¸³è¤Ç°ìÈÖ½¼¼Â¡×
¡¡ÃæÆü¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤¬20Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¥×¥íÆþ¤êÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£Ï¢Æü¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡Öµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Í¤¨Êý¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌîµåÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²°Æâ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ27µå¡£º£±Ê¤«¤é¤Ï¡Ö³«ËëÁ°¤ËÈô¤Ð¤·²á¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¹Ë¤ò°ú¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¿ÍÇ¯¤Ï2¾¡»ß¤Þ¤ê¡£¤¿¤À¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º£±Ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£