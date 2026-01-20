日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏が１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、初のもんじゃ焼き調理を行った。収録は昨年に行われた。

吉村代表は、元維新の音喜多駿氏ファミリーとともに月島のもんじゃ店へ。吉村代表は「大阪でもんじゃ焼きを食べたことはありますけど…圧倒的においしいですよね？」と音喜多氏に確認。音喜多氏は「レベルが違いますから。東京は」と自信満々でいきつけのもんじゃ店に招待した。

明太子餅チーズと海鮮もんじゃを注文し、吉村氏は海鮮もんじゃを焼くことに。どんぶりに山盛りのもんじゃの種に「どうやって作るん？」と完全に戸惑い顔の吉村知事。音喜多氏は「初見で作れるのか？」とあおった。

吉村氏は山盛りの種に「混ぜられへん。全部いれようか」と具材と汁の一部を鉄板にぶちまけたところ、汁が跳ね上がりびっくり。これで「スープは最後のはず。今事故が起きかけた」といい、まずは慎重に具材だけを鉄板に投入。そのまま具材で山を作り、見よう見まねで真ん中をヘコませたが、音喜多氏の妻が「本当はちょっと炒めて、この形に…」と大ヒントを出してくれた。

吉村氏は「俺は今日、（もんじゃ焼き調理は）初なんで、みなさん一緒に学びましょう」と視聴者に呼びかけ、炒めた具材を山にしてヘコませ、汁を投入したが一気にいれすぎて具材のダムは決壊。「決壊したらあかんの？」と聞くも、音喜多氏は「ちょっとずつ広げていっていただいて」「（具材という名の）支援の輪を広げていって」と指導。吉村氏は「選挙と一緒？」と聞くと、音喜多氏は「そして、（汁という名の）政策を投入」とやり方を説明した。

そして無事に完成したもんじゃ焼きをパクリと食べた吉村氏は「あー、おいしいわ。出汁がきいてる」と満足げ。他の粉物とは違うか？と聞かれ「別の食べ物やね」とコメント。最後にはもんじゃ焼き店名物の「あんずあんこ巻き」も堪能し、東京の下町を満喫していた。