1月19日までに、歌手でタレントの後藤真希が自身のYouTubeを更新。すっぴんを披露し、その姿が話題となっている。

後藤は、『【スキンケア】後藤真希がすっぴんからメイクまで大公開！【メイク】』と題した動画をアップ、自身のこだわりスキンケアやメイク方法を紹介した。

「動画は、洗顔後にフェイスパックをした後藤さんが映った状態からスタート。この日はYouTube撮影を控えていたようで、入念なスキンケアを公開。日ごろから使用しているアイテムをひとつひとつ紹介しながらメイクの完成までをじっくり撮影した動画となっています」（芸能プロ関係者）

毎朝5分から10分程度フェイスパックをすると明かしながら、つけていたパックを外すと、後藤のすっぴん姿が公開された。画面上でもキメの細かさがわかるほど美しい肌に、視聴者は釘づけ。《ごっちんすっぴんでも美しすぎる》《スッピンから完成されている》《メイクいらないくらいお綺麗》など、驚きの声が多く寄せられていた。

「その後も後藤さんは丁寧にスキンケアやメイクをしていきました。メイクの塗り方にも細かい部分にまでこだわりが垣間見え、完成までにかかった時間はおよそ1時間30分。本当にじっくりと仕上げていましたね」（前出・芸能プロ関係者）

後藤といえば、2024年11月29日にデビュー25周年を記念して発売された写真集『flos』は、SNSでも大きな話題となり、またたく間に重版10刷という反響を呼んだ。さらに電子版は、日本歴代1位という快挙を成し遂げ、男女問わず注目の的になっている。

「後藤さんの美容好きは小学生のころからだといい、現在も朝晩の白湯やフェイスパックを欠かさず、毎晩体重を測って誤差を1kgに抑えるという徹底ぶり。

忙しいときでも『自分が決めたスキンケアルーティーンをしないと気が済まない』と、美容には余念がありません。誰もが納得する美貌の陰には、並大抵ではない努力があるようです」（同）

トップアイドルとしてのポテンシャルは、衰えるどころか、上がる一方だ。