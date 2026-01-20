【あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館 海の生きもの ふれあい展】 実施期間：1月30日～5月11日

「名古屋シーライフ水族館」は、「あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館 海の生きもの ふれあい展」を1月30日から5月11日まで実施する。

「あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館 海の生きもの ふれあい展」は、任天堂が発売するNintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「あつまれ どうぶつの森」とのコラボレーション企画。「あつまれ どうぶつの森」に登場するサカナや海の幸30種類以上が展示され、各水槽ではゲーム中おなじみの「フータ」による解説だけでなく、飼育員による豆知識も楽しめるパネルが設置される。

また、展示されている生き物を探す「生きものさがし」カードが販売され、展示されていない生きものが何か分かった人には限定ステッカーが贈呈される。

他にも、バックヤード体験ツアーでは「サカナのまきエサ」をイメージしたデザインの紙袋でエサやり体験が可能。「かいがらのリース」をつくれるワークショップも毎日開催される。さらに、「Nintendo Store」のチェックインでオリジナルポストカードのプレゼントも用意されている。限定フォトスポット設置や限定グッズの販売など、盛りだくさんのアクティビティが楽しめる。

「あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館 海の生きもの ふれあい展」

生きものさがしカード販売

「あつまれ どうぶつの森」に登場するサカナや海の幸を探す「生きものさがし」を開催。カード内には1種類、水族館にいない生きものが描かれており、正解すると記念ステッカーがもらえる。

【カードお渡し場所】名古屋シーライフ水族館内「特設カウンター」

【開催時間】水族館の営業時間に準ずる

【料金】300円

※入館チケットが別途必要

生きものさがしカード／記念ステッカー イメージ

ワークショップ「小さなかいがらのリースづくり」

かいがらを材料に自分だけのオリジナルリースを作成できるワークショップを開催。直径約10cmのリースには、さまざまなかいがらやサンゴなどをデコレーションできる。

【開催場所】名古屋シーライフ水族館 1階「エデュケーションルーム」

【開催時間】公式ウェブサイトで確認できる

【体験料金】1,500円

※入館チケットが別途必要

※1日20名限定

オリジナルリース イメージ

限定グッズ販売（一部）

ポーチ／1,300円

Tシャツ（S、M、Lサイズ）／4,200円

A4クリアファイル／300円

名古屋シーライフ水族館の風景

名古屋シーライフ水族館

【住所】愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-7-1

【展示種】約150種

【構造】地上2階建／敷地面積約7846m2／延床面積約2022m2

【営業時間】10時～18時(閉園時間は時期により異なる／不定休)

【料金】おとな(19歳以上)1,800円～、こども(3～18歳)1,400円～

※レゴランド・ジャパン入園とのコンボ1DAYパスポートあり

世界最大級の水族館ブランド「SEA LIFE」は、1979年にスコットランドで開業し、5～12歳の子どもをターゲットに“見て、さわって、学んで”体験できる水族館として18カ国50カ所以上で展開中。日本には2018年4月、レゴモデルと約150種の海の生き物たちとのコラボレーションが楽しめるレゴの世界観に包まれた体験型水族館「シーライフ名古屋」として上陸した。レゴブロックをモチーフにした日本唯一の屋外型テーマパーク「レゴランド・ジャパン」の目の前に位置し、 “こどもの成長をおうえんする水族館”をコンセプトに1月20日、「名古屋シーライフ水族館」へ施設名称を変更した。

(C)Nintendo