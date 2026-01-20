大相撲初場所

大相撲初場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。両横綱が共に金星を献上した19日の九日目には、正月に快挙を達成したばかりの大物監督が夫婦で観戦に訪れた。NHKの中継にも度々映り込み、ファンの間で話題を呼んでいた。

話題となったのは、今年の箱根駅伝で、3年連続9度目の総合優勝を果たした青学大の原晋監督。黒のスーツに青学カラーである緑のネクタイを身に着けると、寮母でもある妻の美穂さんを伴って、溜席で熱心に観戦していた。

中継したNHKの映像で何度も2人の様子が流れると、ネット上の相撲ファンもいち早く発見。「青学の原晋監督いらっしゃいますね。ネクタイが青学カラーになってる」「見たことある顔だと思ったら青学の原晋監督だった！」「あれ？原晋監督ですやん」「実家で大相撲を見ていたら、原晋（青山学院大学陸上部監督）も来場しているのが分かった」「今日の大相撲青学の原監督おったやろ」など話題を呼んでいた。

今場所では、世界的ミュージシャンのスティーブ・アオキや俳優の上地雄輔、芸人のアントニオ小猪木ら多くの有名人が観戦に訪れ、注目を集めている。



