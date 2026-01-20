ホンダがアストンマーチンとのパートナーシップでF1本格復帰

2026シーズンよりアストンマーチンとのタッグで、自動車レースF1に本格復帰するホンダが、SNSで新ロゴを公開。懐かしさと新しさが相まったそのデザインに、日本人ファンからは絶賛の声が相次いでいる。

最高峰レースの世界に帰ってくる。ホンダレーシング（HRC）公式Xは「Powered by Honda」と記して、3枚の画像を公開。メタリックグリーンの車体のノーズに輝く「H」のロゴと、エンジンカバー側部に描かれた「Powered by Honda」の文字をお披露目した。

20日に、アストンマーチンとの「ニューパートナーシップ始動発表会」を開催したホンダ。企業公式Xでは「Hondaの新たな挑戦が始まります」と記して、同様のロゴやデザインが公開されたほか、チームに供給する新パワーユニットの画像も公開されている。

昨季まではHRC名義で、レッドブル傘下チームにパワーユニットを提供してきたホンダだが、ワークス体制としては2021年以来の本格参戦となる。新たなホンダF1の幕開けを告げる画像に、日本人ファンも多数反応している。

「新ロゴ良い…アストン推しになってしまいそう…」

「実感沸いてきたわ」

「エグい 鳥肌たった」

「堂々と『Powered by HONDA』カッコイイ！！」

「Powered by ロゴ、復活！」

「かっこいい…新章スタートですな！？」

「マシンも変わるし、激戦を期待。頑張れ、新生アストンマーチンホンダ」

「Hマークいい」

「アストンマーティンとHONDAがどんな化学反応するか楽しみ」

今季のレースを走る新マシンのデザインは現地時間2月9日に発表される予定だ。



（THE ANSWER編集部）