≠ME谷崎早耶、オフショルニットでデコルテ全開 冬コーデにファン悶絶「彼女感すごい」「破壊力抜群」
【モデルプレス＝2026/01/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶が1月19日、自身のTikTokを更新。オフショルダーの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳指原プロデュースアイドル「素肌が発光してる」デコルテ開放のオフショル姿
◆谷崎早耶、冬の私服オフショルニット姿を公開
谷崎は「私服姿もきゅんかわ…？」とつづり、冬らしい私服姿でグループの楽曲「きゅんかわ人生」を踊る動画を公開。首元の大きなリボンが特徴的なオフショルダーのニットを着用し、美しいデコルテを披露している。
◆谷崎早耶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彼女感すごい」「破壊力抜群」「美しすぎる」「冬服さやちゃん可愛すぎる」「デコルテ綺麗」「きゅんかわの極み」「素肌が発光してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
