内田理央、特攻服＆濃いめメイクで雰囲気ガラリ「一瞬誰かと」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の内田理央が1月19日、自身のInstagramを更新。特攻服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳女優「一瞬誰かと…」別人級の特攻服姿
内田は「＃ヤンドク 2話今夜放送です〜」とつづり、女優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）撮影時のオフショットを複数枚投稿。自身も城島麗奈（じょうしま れな）役で出演しており「麗奈も登場するので是非ご覧くださいねー愛車かっこよ！」と続けて、特攻服を着こなし濃いめメイクを施したビジュアルでバイクの横にしゃがんでいる姿を公開している。
この投稿には「雰囲気変わる」「別人級」「一瞬誰かと思いました」「かっこいい」「最高に似合ってる」「ドラマが楽しみ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
