２０日に天国へ旅立ったダイワメジャーを管理した上原博之調教師が追悼した。

２０日の午前中に一報を受けたという上原博調教師は、「夕べは元気で（カイバも）しっかり食べてということだったけど、今朝の４時過ぎに（スタッフが）見回りに行ったときに少し苦しそうにしていて、そのまま亡くなったということでした」と経緯を明かした。

０４年の皐月賞制覇は、厩舎にとっても初のＧ１タイトルだった。「デビュー戦（２着）は気性的に心配なところがあったけど、そのあとすぐ勝ってくれて、皐月賞の権利（スプリングＳ３着）をギリギリとってくれた。育成にいた時から『この馬で皐月賞をとりたいね』と社台ファームのスタッフと話をしていた馬だったし、きっちりと皐月賞を勝ってくれて厩舎に初Ｇ１をもたらしてくれた馬です」と感謝した。

この皐月賞の１週間前の桜花賞を勝ったダンスインザムードが１９日に死んだことについても「一緒に走ったレースもありましたし、天国でもダンスインザムードと一緒に走ってくれたら」と２頭をしのんだ。

現役だけではなく種牡馬としても成功したダイワメジャーへの思い出はつきなかった。「皐月賞を取らせてもらった後、のどの手術などもあったけど、それにも耐えてくれて、その後もＧ１を４つ勝ってくれた。Ｇ２、Ｇ３も勝ってくれて、ドバイにも連れて行ってくれたりと、厩舎としていろいろと勉強をさせてもらって、いろいろなことを教えてくれた先生でした。まだまだ生きていて欲しかったけど、２５歳ということで大往生だったと思いますし、ご冥福（めいふく）をお祈りいたします」と話した。