Ｇ１を５勝した名馬の突然の訃報に、ネットでは悲しみの声が続出している。

０７年に春秋マイルＧ１を制するなど活躍したしたダイワメジャー（牡、父サンデーサイレンス）が２０日、繋養（けいよう）先の社台スタリオンステーションで死んだことがわかった。２５歳だった。

０３年に美浦・上原博之厩舎からデビュー。キャリア５戦目となる０４年の皐月賞では、１０番人気の低評価を覆してコスモバルクの追撃を振り切って重賞初制覇をＧ１で飾った。

その後は０６年に天皇賞・秋でＧ１・２勝目を挙げると、同年のマイルＣＳでＧＩを連勝。翌０７年には安田記念、マイルＣＳで春秋マイル制覇を達成。トップマイラーとしての地位を確固たるものにした。

種牡馬としても活躍。カレンブラックヒルが１２年ＮＨＫマイルＣでＧＩ初勝利。直近ではアスコリピチェーノが２５年のヴィクトリアマイルを制しており、父としてＧ１・１１勝を挙げた。産駒のアドマイヤマーズは昨年Ｇ１・２勝のエンブロイダリーを輩出しており、その血は脈々と受け継がれている。

現役、種牡馬として日本の競馬に名を残した同馬の悲報は、Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド入り。「だだだだっだダイワメジャーが」「ダイワメジャー、そこまで仲良く後を追わんでも…とは思うがこれもまた運命やね」「Ｇ１優勝馬が続くね最近」「まじか…めちゃめちゃ強いマイラーだったよね？」「ダイワメジャー逝ってしまったか…南無」「お前もか」「喉なりからの復活劇は今でも覚えています」「感謝の気持ちしかない！！！！( ; ; )」「種牡馬になってからの方がお世話になったかな」などコメントが寄せられている。