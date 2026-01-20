スノーボード女子パラレル大回転で７大会連続の冬季五輪代表入りを果たした竹内智香（４２）＝広島ガス＝が２０日、五輪出場の内定を全日本スキー連盟から得たことを自身のインスタグラムで報告し、２月８日のミラノ・コルティナ五輪が現役最後のレースとなることも明かした。

「いつも応援してくださっている皆さまへ」というタイトルで、長文でつづった。「２０２６年２月８日を２７年のアスリート人生の集大成とし、そこで競技の世界から退くことをご報告させていただきます。」と冒頭でミラノ・コルティナ五輪が現役最後のレースになることを表明した。

「１９９８年の長野五輪を観（み）てから五輪の世界に憧れ、競技者としての一歩を踏み出しました。」などと振り返り、「子供の頃に憧れた夢舞台で。家族や友人、スポンサーの皆様がより多く来てくださる会場で。そして第二の母国として過ごしてきたスイスのすぐ隣の山で。そんな特別な偶然が重なり合う場所でその日を迎えられることが、今からとても楽しみです。」などと現在の心境も告白した。

最後は「みなさまと迎えられる２月８日をとても楽しみにしています。皆様にとっても最高の１日になりますように！」との言葉で締めた。