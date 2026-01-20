手土産にも自分へのご褒美にもぴったり！ブルボン「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」
ブルボンが、東京駅一番街「東京おかしランド」にて期間限定ショップ「大人のアルフォートSHOP」をオープン。
同店限定で、ワインとラム、2つの味わいを一度に楽しめる贅沢なアソートボックスが登場します。
ブルボン「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」
販売期間：2026年1月21日(水)〜2026年3月18日(水)
価格：1,600円(税込)
内容量：12枚(ワイン6枚、ラム6枚)
販売店舗：大人のアルフォートSHOP（東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース）
「大人のアルフォートSHOP」にて販売される「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」は、アルフォート初となるお酒を使用した特別な一品です。
ワイン風味とラム風味、それぞれの個性を引き出した2種類のフレーバーが詰め合わせられています。
商品詳細
大人のアルフォートワイン
ワインの粉末酒を加えたチョコレートと、ブドウ果汁を加えた専用ビスケットを組み合わせ、フルーティーなワインの風味を表現しています。
大人のアルフォートラム
ラムの粉末酒を加えたチョコレートと、ラム酒を加えた専用ビスケットを使用。
芳醇なラムの香りが口いっぱいに広がる、大人な味わいです。
店舗情報
店舗名：大人のアルフォートSHOP
場所：東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース
営業時間：9:00〜21:00(無休)
落ち着いた青を基調としたショップで、手土産にも自分へのご褒美にもぴったりなアソート商品を手に入れてみてはいかがでしょうか。
ブルボン「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」の紹介でした。
