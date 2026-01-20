手土産にも自分へのご褒美にもぴったり！ブルボン「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」

ブルボンが、東京駅一番街「東京おかしランド」にて期間限定ショップ「大人のアルフォートSHOP」をオープン。

同店限定で、ワインとラム、2つの味わいを一度に楽しめる贅沢なアソートボックスが登場します。

ブルボン「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」

販売期間：2026年1月21日(水)〜2026年3月18日(水)

価格：1,600円(税込)

内容量：12枚(ワイン6枚、ラム6枚)

販売店舗：大人のアルフォートSHOP（東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース）

「大人のアルフォートSHOP」にて販売される「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」は、アルフォート初となるお酒を使用した特別な一品です。

ワイン風味とラム風味、それぞれの個性を引き出した2種類のフレーバーが詰め合わせられています。

商品詳細

大人のアルフォートワイン

ワインの粉末酒を加えたチョコレートと、ブドウ果汁を加えた専用ビスケットを組み合わせ、フルーティーなワインの風味を表現しています。

大人のアルフォートラム

ラムの粉末酒を加えたチョコレートと、ラム酒を加えた専用ビスケットを使用。

芳醇なラムの香りが口いっぱいに広がる、大人な味わいです。

店舗情報

店舗名：大人のアルフォートSHOP

場所：東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース

営業時間：9:00〜21:00(無休)

落ち着いた青を基調としたショップで、手土産にも自分へのご褒美にもぴったりなアソート商品を手に入れてみてはいかがでしょうか。

ブルボン「大人のアルフォートアソートワイン＆ラム」の紹介でした。

