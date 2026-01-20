日本酒ならではの香り高い味わい！ブルボン「東京アルフォートＳＡＫＥ」

ブルボンが、東京駅一番街「東京おかしランド」にオープンする期間限定ショップにて、東京土産にぴったりな特別なアルフォートを販売。

日本酒（清酒）の風味と、東京のランドマークを描いたレリーフが特徴的な一品が登場します。

ブルボン「東京アルフォートＳＡＫＥ」

販売期間：2026年1月21日(水)〜2026年3月18日(水)

価格：1,500円(税込)

内容量：14枚

販売店舗：大人のアルフォートSHOP（東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース）

「東京アルフォートＳＡＫＥ」は、清酒の風味と岩塩のアクセントが織りなす、絶妙な味わいのアルフォートです。

パッケージにも東京の風景があしらわれ、東京の思い出を語らうシーンに寄り添います。

商品の特徴と味わい

チョコレートには清酒風味の粉末酒を加え、日本酒ならではの香り高い味わいに。

組み合わせる専用ビスケットには岩塩が加えられており、この塩味がチョコレートの甘みとお酒の風味を一層際立たせます。

東京の名所を描いたレリーフ

チョコレートの表面には、東京スカイツリーをはじめ、レインボーブリッジや東京駅といった東京を象徴するランドマークのレリーフが施されています。

見た目でも味でも「東京」を感じられる、特別なお土産としておすすめの一品です。

ブルボン「東京アルフォートＳＡＫＥ」の紹介でした。

