ラム酒の奥深い香りを堪能！ブルボン「大人のアルフォートラム」
ブルボンが、東京駅一番街「東京おかしランド」にて「大人のアルフォートSHOP」を期間限定で展開。
お酒の風味を利かせた特別なシリーズとして、芳醇なラムの香りが楽しめるアルフォートが登場します。
ブルボン「大人のアルフォートラム」
販売期間：2026年1月21日(水)〜2026年3月18日(水)
価格：800円(税込)
内容量：6枚
販売店舗：大人のアルフォートSHOP（東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース）
「大人のアルフォートラム」は、ラム酒の奥深い香りを堪能できる、まさに大人のためのスイーツです。
アルフォートの青いブランドカラーともマッチした、落ち着いたパッケージで販売されます。
商品の特徴
チョコレート部分にはラムの粉末酒を使用し、食べた瞬間に広がる香りを演出。
さらに、全粒粉入りのダイジェスティブビスケットにもラム酒を加えて焼き上げています。
この商品専用のビスケットとチョコレートのハーモニーにより、芳醇で贅沢な余韻を楽しめます。
店舗情報
場所は東京駅一番街の地下1階、「東京おかしランド」内のイベントスペース。
2026年1月21日から3月18日までの期間限定ショップとなります。
ブルボン「大人のアルフォートラム」の紹介でした。
