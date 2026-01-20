フルーティーなワイン風味が広がる！ブルボン「大人のアルフォートワイン」

ブルボンが、東京駅一番街「東京おかしランド」に期間限定の「大人のアルフォートSHOP」をオープン。

アルフォート史上初となるお酒の風味を利かせたラインナップから、ワインの華やかな香りが楽しめる一品が登場します。

ブルボン「大人のアルフォートワイン」

販売期間：2026年1月21日(水)〜2026年3月18日(水)

価格：800円(税込)

内容量：6枚

販売店舗：大人のアルフォートSHOP（東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース）

「大人のアルフォートワイン」は、ワインの上品な風味をチョコレートとビスケットの両方から楽しめるこだわりの商品です。

手軽に手に取れる6枚入りのパッケージで展開されます。

商品の特徴

チョコレートには、風味豊かなワインの粉末酒を練り込んでいます。

さらに、組み合わせるダイジェスティブビスケットにはブドウ果汁を加えるというこだわりよう。

この商品専用に開発されたビスケットとチョコレートが合わさることで、口の中でフルーティーなワイン風味が広がります。

店舗情報

JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐの「東京おかしランド」イベントスペースにて、期間限定で購入可能です。

忙しい日々のリラックスタイムに寄り添う、特別なアルフォートです。

ブルボン「大人のアルフォートワイン」の紹介でした。

