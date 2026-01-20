アソシエは、「プリン専門店 春夏秋冬」より『松本プリン』を2026年1月14日より販売中。

美しいアルプスや街並みを表現した5種類のプリンがラインナップされています。

プリン専門店 春夏秋冬「松本プリン」

発売日：2026年1月14日

価格：各490円(税込)

種類：全5種（アルプスグリーン、アルプスブルー、松本城下町プリン、蔵プリンホワイト、蔵プリンブラック）

信州松本の「季節毎に表情を変える美しいアルプス」と「松本の城下町の蔵造りの美しい街並み」をプリンで表現した新商品が登場します。

2000年から営業を続ける「プリン専門店 春夏秋冬」が、生まれ育った松本をさらに盛り上げるために開発。

「松本に来たらこれ！」と言われるような、地域の魅力が詰まった一品です。

素材には安曇野産の牛乳や、松本で採れたノニタマゴを使用。

できる限り地元のものを使い、素材の味を生かした心にも身体にも優しい味わいを実現しています。

アルプスグリーン

価格：490円(税込)

販売期間：4月〜10月

販売店舗：双葉店、中町店

夏のアルプスをイメージした一品。

白いミルクプリンの上に、松本産山辺ワイナリーのナイヤガラワインを使った香り高いワインジュレを合わせています。

蓋を開けると、アルプスの山々を思わせる美しい緑色が広がります。

アルプスブルー

価格：490円(税込)

販売期間：11月〜3月

販売店舗：双葉店、中町店

冬のアルプスをイメージしたプリン。

白いミルクプリンの上に、信州産のりんごジュースを使用した「りんごジュレ」をトッピング。

季節によって異なるアルプスの表情を楽しめます。

松本城下町プリン

価格：490円(税込)

販売期間：通年

販売店舗：双葉店、中町店

松本城下町をイメージした白黒のコントラストが特徴。

白いミルクプリンの上に黒いカラメルゼリーをのせています。

ミルクプリンとの相性が抜群の組み合わせです。

蔵プリンホワイト

価格：490円(税込)(キャラメルソース付き)

販売期間：通年

販売店舗：双葉店、中町店

蔵造りの白と黒のなまこ壁をイメージ。

白いミルクプリンの上に、自家製の真っ黒キャラメルソースをかけて楽しみます。

蔵プリンブラック

価格：490円(税込)(キャラメルソース付き)

販売期間：通年

販売店舗：双葉店、中町店

人気商品である黒ゴマプリンをベースにした「ブラック」。

自家製の真っ黒キャラメルソースをかける際、なまこ壁の模様をイメージして描くことで、自分だけの特製プリンを楽しめます。

こだわりの製法とパッケージ

生地は丁寧に裏ごしされ、一つひとつ手作業で注がれています。

アルプスを模したジュレも手作業でトッピング。

松本城下町のなまこ壁に見立て、ソースで模様を描く楽しみもあります。

パッケージは仕切りで固定されており、配送や持ち運びにも配慮されています。

地方発送も可能です。

店舗と周辺情報

プリン専門店 春夏秋冬 双葉店

所在地：長野県松本市双葉13-13

アクセス：JR南松本駅より徒歩7分

プリン専門店 春夏秋冬 中町店

所在地：長野県松本市中央2丁目9-13

アクセス：JR松本駅より徒歩10分

中町店では限定カフェメニューも充実。

プリンパフェやプリンシェイク、プリンソフトなど、多彩なスイーツを楽しめます。

信州松本の美しい風景と味わいが詰まった新作スイーツ。

プリン専門店 春夏秋冬「松本プリン」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 松本で採れたノニタマゴを使用！プリン専門店 春夏秋冬「松本プリン」 appeared first on Dtimes.