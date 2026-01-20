「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」において、ポーラの最高峰ブランド「B.A」のアメニティ導入を開始しました。

2026年1月1日（木）より、築100年以上を誇る京町家での滞在に、生命美を育むラグジュアリーなスキンケア体験が加わります。

鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki- × ポーラ「B.A」

導入開始日：2026年1月1日（木）

導入施設：鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-

所在地：京都市東山区宮川筋

対象：宿泊者全員（滞在人数分を用意）

京都の花街・宮川筋に佇む「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」は、築100年以上のお茶屋建築をリノベーションした一棟貸しの宿泊施設です。

今回のコラボレーションは、歴史を刻んだ建物の価値を尊重する同施設のコンセプトと、年齢を重ねることを「可能性」と捉えるポーラ「B.A」の哲学が共鳴し実現しました。

「時」を慈しみ、自分自身と向き合う特別な滞在を提案します。

最高峰スキンケア「B.A」4点セットを提供

滞在中のアメニティとして用意されるのは、ポーラの最高峰ブランド「B.A」のスキンケアセットです。

以下の4アイテムが、人数分提供されます。

・B.A クレンジングクリーム

・B.A ウォッシュ（洗顔クリーム）

・B.A ローション（化粧水）

・B.A ミルク（乳液）

肌の汚れを落とすだけでなく、豊かな香りとテクスチャーで心まで解きほぐすラインナップ。

京町家の静寂の中で、肌と心を慈しむ贅沢なひとときを過ごせます。

「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」について

かつてお茶屋として愛された建物の趣を色濃く残す、一棟貸しの宿泊施設。

1階には広々とした居間と坪庭、2階には寝室を備え、当時の職人の技が光る意匠と現代の快適性が融合しています。

一歩足を踏み入れれば、外の喧騒を忘れるような静けさと、京都らしい風情に包まれる空間です。

歴史ある空間で「時」を感じながら、最上のスキンケアで美を磨く。

レアル「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」×ポーラ「B.A」導入の紹介でした。

