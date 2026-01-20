自分自身と向き合う特別な滞在！鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki- × ポーラ「B.A」
「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」において、ポーラの最高峰ブランド「B.A」のアメニティ導入を開始しました。
2026年1月1日（木）より、築100年以上を誇る京町家での滞在に、生命美を育むラグジュアリーなスキンケア体験が加わります。
導入開始日：2026年1月1日（木）
導入施設：鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-
所在地：京都市東山区宮川筋
対象：宿泊者全員（滞在人数分を用意）
京都の花街・宮川筋に佇む「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」は、築100年以上のお茶屋建築をリノベーションした一棟貸しの宿泊施設です。
今回のコラボレーションは、歴史を刻んだ建物の価値を尊重する同施設のコンセプトと、年齢を重ねることを「可能性」と捉えるポーラ「B.A」の哲学が共鳴し実現しました。
「時」を慈しみ、自分自身と向き合う特別な滞在を提案します。
最高峰スキンケア「B.A」4点セットを提供
滞在中のアメニティとして用意されるのは、ポーラの最高峰ブランド「B.A」のスキンケアセットです。
以下の4アイテムが、人数分提供されます。
・B.A クレンジングクリーム
・B.A ウォッシュ（洗顔クリーム）
・B.A ローション（化粧水）
・B.A ミルク（乳液）
肌の汚れを落とすだけでなく、豊かな香りとテクスチャーで心まで解きほぐすラインナップ。
京町家の静寂の中で、肌と心を慈しむ贅沢なひとときを過ごせます。
「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」について
かつてお茶屋として愛された建物の趣を色濃く残す、一棟貸しの宿泊施設。
1階には広々とした居間と坪庭、2階には寝室を備え、当時の職人の技が光る意匠と現代の快適性が融合しています。
一歩足を踏み入れれば、外の喧騒を忘れるような静けさと、京都らしい風情に包まれる空間です。
歴史ある空間で「時」を感じながら、最上のスキンケアで美を磨く。
