シリーズ初となるミュージカルムービー！映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島

劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』が2026年3月27日（金）より全国劇場公開します。

主題歌担当アーティストおよびゲスト声優が決定しました。

映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島

公開日：2026年3月27日（金）

公開場所：全国のイオンシネマほかロードショー

提供：ソニー・クリエイティブプロダクツ

配給：東京テアトル

配給協力：イオンエンターテイメント

きかんしゃトーマス劇場版の最新作は、シリーズ初となるミュージカルムービー。

「ソドー島の音楽祭」を舞台に、トーマスと仲間たちが音楽で心をひとつにする物語が展開されます。

10曲以上の楽曲が登場し、歌や手拍子で楽しめる参加型のエンターテインメント作品。

音楽祭の開催に沸くソドー島で、突如発生した照明トラブルを乗り越えるべく、機関車たちが力を合わせて奮闘します。

主題歌担当：木村佳乃さん

本作の主題歌「みんなでひとつになる！（原題：All Together Now）」を担当するのは、俳優の木村佳乃さん。

2017年の『映画 プリキュアドリームスターズ！』以来、9年ぶりの映画主題歌担当となります。

劇中のクライマックスでキャラクターたちが大合唱する楽曲を、エンディングにてソロでカバー。

日英バイリンガルであり、2児の母でもある木村さんが、温かいメッセージを込めた歌声で作品を彩ります。

ゲスト声優：イモトアヤコさん

声のゲストとして、タレントのイモトアヤコさんが出演します。

演じるのは、ソドー鉄道の局長トップハム・ハット卿が運転するレール点検車「ウィンストン」。

プライベートでは4歳の男の子を育てる母であり、息子さんも大のトーマスファン。

親子で親しんできた作品への参加となり、重要なキャラクターに息を吹き込みます。

キャストコメント

木村佳乃さんは、主題歌担当にあたり以下のようにコメントしています。

この度、『きかんしゃトーマス』の主題歌を担当させていただくことになり、大変嬉しく思っています。

特に、子供たちに見ていただける作品に関わりたいという思いがあるため、感激もひとしおです。

主題歌の『みんなでひとつになる！』は、とても素敵な楽曲です。

この曲が持つ温かいメッセージをどう歌声に乗せるか、繰り返し聴きながらイメージを膨らませました。

トーマスは、親御さんが安心して、お子様と一緒に楽しめることが大切だと考えています。

大人が見ても心に響くメッセージが込められていますので、親子で一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。

イモトアヤコさんは、ゲスト出演の喜びを以下のように語ってくださいました。

4歳になる我が子がもっと小さい頃から親子で親しんできた作品なので、子供に胸を張って自慢できるな、なんて思っています。

今回演じさせていただくのは、トップハム・ハット卿が運転するレール点検車ウィンストンです。

この役を、勇気を出してお引き受けして本当に良かったです。

ウィンストンを格好よく演じきれるよう、大切に取り組みたいと思います。

音楽と感動が詰まった、親子で楽しめる春の最新作。

『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』最新情報の紹介でした。

（C）2026 Gullane (Thomas) Limited.

