¡¡ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï20Æü¡¢»±²¼¤ÎÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¤ÇÀÅ²¬¶õ¹Á¤È´ØÀ¾¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤Î·×6Ï©Àþ¤ò2026Ç¯Ãæ¤Ë±¿µÙ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢¹õ»ú²½¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¹ñÆâÀþ¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤äÇ³ÎÁÈñ¹âÆ¤Ç¼ý±×´Ä¶¤¬°²½¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¼çÆ³¤ÇÏ©ÀþÌÖ°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬¡½»¥ËÚ¡¢²Æì´Ö¤Ï10·î1Æü¤«¤é±¿µÙ¤¹¤ë¡£Á´Æü¶õ¤ÎÀÅ²¬È¯ÃåÊØ¤Ï¸½ºß¤³¤Î2Ï©Àþ¤Î¤ß¡£´ØÀ¾¡½»¥ËÚ¡¢²Æì¡¢µÜ¸Å¡¢ÀÐ³À´Ö¤Ï3·î29Æü¤«¤é±¿µÙ¤·¡¢°ìÉôÃÄÂÎµÒ¸þ¤±¤Ë±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñºÝÀþ¤Ï°ìÉôÁýÊØ¤¹¤ë¡£À®ÅÄ¡½¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼ÊØ¤Ê¤ÉÀ®ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤Î3Ï©Àþ¤Ç¼ûÍ×´ü¤ËÁýÊØ¤¹¤ë¡£24Ç¯12·î¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿±©ÅÄ¡½¥ß¥é¥ÎÊØ¤Ï¹¥Ä´¤ò¼õ¤±¡¢26Ç¯ÅÙ²¼´ü¤Ë½µ3ÊØ¤«¤éËèÆü±¿¹Ò¤ËÁý¤ä¤¹¡£