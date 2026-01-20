¥Ð¥¹¥±B1±§ÅÔµÜ 2·î8ÆüÄ¹ºêÀï¤òÊÌÆüÄø¤Ø ²ñ¾ì¤¬½°±¡Áª³«É¼½ê¤Ë
¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡Û
2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê±§ÅÔµÜ¤¬³«É¼½ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2·î8Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹ºêÀï¤Ï¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢2·î8Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹ºêÀï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÆüÄø¤Ç¤Î³«ºÅ¤òB¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤ÓÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤Åù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë