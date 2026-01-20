熊本県阿蘇市で遊覧ヘリコプターが行方不明となっていて、消防などが捜索していますがまだ見つかっていません。

警察などによりますと、20日午前11時頃、阿蘇市の阿蘇カドリー・ドミニオンを離陸した遊覧飛行のヘリコプターに乗っていた人のスマートフォンから、阿蘇中岳第一火口付近で衝撃があったことを知らせる通知がありました。

ヘリは、午前10時52分にカドリー・ドミニオンを離陸し、阿蘇市上空を10分程度遊覧して戻る予定でしたが、予定時間になっても戻ってきませんでした。

消防や山岳救助隊が阿蘇山上周辺を捜索していますが、午後3時現在、ヘリは見つかっていません。

ヘリには64歳の男性パイロットと、台湾から観光で訪れていた41歳の男性と36歳の女性のあわせて3人が乗っていたということですが、3人とも連絡がとれていないということです。

ヘリを運航する会社の代理店によりますと、機体は「ロビンソンR44」型で20日朝の飛行前の点検で異常はなく、きょう3回のフライトだったということです。

この遊覧ヘリを巡っては、2024年5月にも、同型の機体が不時着する事故が起きていました。